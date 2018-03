Gegenverkehr übersehen: Sechs Verletzte

Bei einem schweren Unfall sind am Sonntag bei Eberhardzell sechs Beteiligte verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, fuhrt eine 75-Jährige gegen 17.45 Uhr von Hetzisweiler in Richtung Ampfelbronn. An einer Einmündung wollte sie nach links in Richtung Eberhardzell abbiegen. Dabei übersah sie einen entgegenkommenden VW.

Die Fahrzeuge prallten zusammen. Dabei verletzten sich die 75-Jährige und ihre Beifahrerin schwer. Im VW wurden der Fahrer und zwei Kinder leicht verletzt. Die Kinder waren gut gesichert. Die Beifahrerin wurde schwer verletzt. Die Rettungskräfte rückten mit einem Großaufgebot an. Die Straße wurde voll gesperrt. Der Rettungsdienst brachte die Verletzten mit Rettungswagen und einem Hubschrauber in Kliniken. Die Fahrzeuge wurden durch einen Abschleppdienst abgeschleppt.

Die Feuerwehr reinigte die Fahrbahn. Den Gesamtschaden an den Autos schätzt die Polizei auf 23 000 Euro.