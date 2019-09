Gasthof zur Post öffnet seine Türen

Am Tag des offenen Denkmals, am Sonntag, 8. September, kann das Gasthaus zur Post in Eberhardzell besichtigt werden. Die Firma Jako Baudenkmalpflege, die das Gebäude zurzeit restauriert, bietet zwischen 11 und 16 Uhr immer zur vollen Stunde Führungen an. Auch die Gemeinde Eberhardzell lädt seine Bürger zu dieser Veranstaltung ein. Zusammen sind sie zurzeit auf der Suche nach einem geeigneten gewerblichen Nutzer für das sich im Eigentum der Gemeinde befindliche Erdgeschoss.