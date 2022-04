Frühlingserwachen am Wanderrastplatz in Bofliz

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Der Wanderrastplatz in Bolfitz bei Eberhardzell erstrahlt im neuen Glanz. Er ist ein stilles Kleinod mit Blick über das Umlachtal. Die einzigartige Natur und die neuen Rastbänke laden zum Verweilen ein. Der Rastplatz liegt an einem vom Schwäbischen Albverein ausgewiesenen Premiumrundwanderweg. Der Wanderweg führt von der Heinrichsburg über das Wettenberger Ried nach Awengen und ist Teil vom Schwarzwald-Allgäu-Wanderweg. Die Ortsguppe Eberhardzell des Schwäbischen Albverein pflegt und betreibt den Wanderrastplatz in Boflitz. Die in die Jahre gekommen Rastbänke wurden durch zwei neue ergonomisch gestylten Achter-Sitzgruppen aus Stahl und Holz ersetzt. Unter der Leitung von Vereinsmitglied Franz Wiedenmann wurden die neuen Bänke fachgerecht aufgestellt. Diese Investition in die naturnahe und regionale Freizeitstätte wurde durch Spenden der Raiba Biberach-Warthausen, der Kreissparkasse Biberach und der Gemeinde Eberhardzell möglich. Seit mehreren Jahrzehnten wird der idyllisch gelegenen Rastplatz mit Grillstelle und eigenem Brunnen von Wandergruppen zur Rast genützt. Jeder Wanderer ist zur Pause eingeladen und kann unter einem Birkendach und einem sanft plätschernden Bächlein die Schlüsselblumen und die herrliche Aussicht über das Umlachtal genießen. Das Wanderangebot wurde trotz coronabedingter Einschränkungen von der Ortsgruppe Eberhardzell in den vergangenen zwei Jahren beständig weiterentwickelt. Dadurch wurde die Liebe zur Natur und zum Wandern bei zahlreichen neuen Wanderbegeisterten geweckt.