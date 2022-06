Fronleichnam mit festlicher Prozession in Mühlhausen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Zu einem eindrucksvollen Glaubensbekenntnis wurde die Fronleichnamsprozession durch das festlich geschmückte Mühlhausen. Trotz hochsommerliche Temperaturen nahm eine große Anzahl an Gemeindemitglieder an der Fronleichnamsprozession teil.

Der Fronleichnamstag konnte nach zweijähriger Zwangspause wieder ohne Einschränkungen gefeiert werden, worüber die Verantwortlichen des Kirchengemeinderats und alle Teilnehmer die zum Gelingen beigetragen haben, sehr froh waren.

Den festlichen Rahmen für die Prozession bildeten die Fahnenabordnungen der KLJB-, der FFW- und des MV-Mühlhausen. Trotz Wertungsspielteilnahme des Musikvereins, welche zwei Stunden zuvor stattfand, ließen die Musikanten es sich nicht nehmen, die Prozession musikalisch zu gestalten.

Fronleichnam ist das „Hochfest des Leibes und Blutes Jesu Christi“ in der katholischen Kirche.

An Fronleichnam bringen die Katholiken öffentlich ihren Glauben zum Ausdruck, dass Gott in Brot und Wein mitten unter uns ist. Als sichtbares Zeichen wird eine reich verzierte Monstranz mit einer geweihten Hostie in einer feierlicheren Prozession durch die Straßen getragen. Die Prozession zieht von Station zu Station – um die prachtvollen Blumenteppiche versammelt sich die ganze Gemeinde.

Pfarrer Wiest trägt unter dem goldrotem „Himmel“ die Monstranz zu den drei Stationsaltären. Zum Abschluss bedankt er sich bei all den zahlreichen Helfern/innen, welche die Tradition der Blumenteppiche und die Fronleichnamsprozession mit fiel Fleiß und Hingabe pflegen und mitgestalten.