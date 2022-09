Freizeit aktiv Ü 60 - Oberessendorf

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am 15. September führte uns unser Ausflug zum Haustierhof nach Reutemühle. Viele Haustierrassen und auch Exoten erwarteten uns dort. Auf gut angelegten Wegen in schöner Landschaft, auch mit Bänken und Unterstellmöglichkeiten, konnten wir je nach Wunsch kurze oder längere Spaziergänge vorbei an den Freigeländen und Gehegen machen. Die meisten Tiere waren sehr zutraulich und konnten gefüttert oder sogar gestreichelt werden. Die Gehege waren liebevoll ausgestattet teils mit Blumen und Sträuchern.

Das Wetter meinte es gut, und so konnten wir trockenen Fußes wieder den Bus besteigen und zu dem nächsten Ziel fahren: der Basilika Birnau.

Hier hat uns unser Diakon Roland Keinert einige wichtige und interessante Informationen gegeben. Nach gemeinsamen Liedern, die auch andere Besucher erfreut haben, war unsere letzte Etappe des Tages das Gasthaus Stern in Bad Waldsee Reute.

Dort wurde uns das mittags schon vorbestellte Essen von dem netten und flotten Personal serviert. Wir konnten es genießen und in angeregten Gesprächen den Tag Revue passieren lassen. Der sehr gelungene Jahresausflug endete um 20 Uhr in Oberessendorf. Mit Dank an unseren 1. Vorstand Albert Kramer und sein Team und an alle, die mit Ideen und Tatkraft zum Gelingen des Tages beigetragen haben, verabschiedeten wir uns.

Wir freuen uns schon auf unser nächstes Treffen im Oktober mit dem Thema „Spiele und Quiz“. Und hoffen, wie schon vor Corona-Zeiten, unsere monatlichen Treffen fortsetzen zu können. Zusätzlich freuen wir uns darauf, dass wir in Bälde wieder im neu renovierten Clubraum der Sport- und Veranstaltungshalle Oberessendorf sein können. Gäste sind immer herzlich willkommen.