Frühstück mit fair gehandelten Produkten

Ein elfjähriges Kind aus Sigmaringen ist von zwei Dobermännern beim Allenspacher Hof in Böttingen krankenhausreif gebissen worden. Der Vorfall ereignete sich bereits am Freitagabend, wie die Polizei am Dienstagnachmittag mitteilt. Der Züchter aus Renquishausen ist kein Unbekannter, seine Hunde auch nicht.

Der Junge war gegen 18 Uhr nahe der Ruine beim Allenspacher Hof unterwegs, als die beiden nicht angeleinten Hunde über eine Wiese gelaufen kamen und ihn angriffen, so der Polizeibericht.