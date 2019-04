„Alles schwäbisch oder was?“ lautet das diesjährige Motto am Fröhlichen Liederabend des Liederkranzes Eberhardzell am Samstag, 6. April, um 20 Uhr im Pfarrsaal Eberhardzell. „Lehnen Sie sich zurück und genießen Sie für einige gesellige Stunden, in denen Sie zuhören, aber auch selber singen dürfen, einen sehr abwechslungsreichen und entspannten Abend“, schreibt der Verein in seiner Ankündigung. Auf der Bühne werden der Kinder- und Jugendchor und der Gemischte Chor des Liederkranzes Eberhardzell stehen. Die musikalische Begleitung am E-Piano übernimmt Artur Schupp. Als Gastchor sind die Sängerfreunde Dürnachspatzen 1948 Sulmingen mit dabei. Der Eintritt kostet sechs Euro.