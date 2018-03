Feuerwehrhaus in Füramoos wird nicht teurer

Das neue Gerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr Eberhardzell im Teilort Füramoos steht kurz vor der Fertigstellung. Wie der Architekt Uwe Fischbach vom Büro Sick & Fischbach in der Eberhardzeller Gemeinderatssitzung am Montagabend ausführte, sei man voll im Zeitplan und auch im vorgesehenen Kostenplan von rund 1,3 Millionen Euro. Knapp ein Jahr nach dem Spatenstich am 9. März vergangenen Jahres lobten Eberhardzells Bürgermeister Guntram Grabherr und auch der Gemeinderat die punktgenaue Ausführung des Projekts. Architekt, Verwaltung, Handwerker und auch die Feuerwehr selbst, unter der Leitung von Kommandant Peter Kibler, hätten einen tollen Job gemacht.

Die aktuell 26 Feuerwehrleute hatten unter anderem in Eigenarbeit die Decken des Gebäudes eingezogen. Im Innenbereich sei das Gebäude laut Fischbach so gut wie fertig, bei den Außenanlagen brauche man auch wegen der extremen Witterung der vergangenen Wochen noch etwas Zeit. Mit dem neuen Feuerwehrgerätehaus ist nicht nur genug Platz für das neue Fahrzeug. Zukünftig stehen den Mitgliedern auch ein Aufenthaltsraum, eine Umkleide, Küche und Duschen zur Verfügung. Untergebracht in dem Gebäude ist auch eine Garage für das Deutsche Rote Kreuz. Insgesamt entstehen 480 Quadratmeter Nutzfläche. „Es ist insgesamt ein sehr leistungsstarkes Gebäude“, sagte Grabherr. In dem neuen Gebäude werde erstmals auch berücksichtigt, dass inzwischen auch Frauen und Mädchen bei der Feuerwehr mitmachten. „Die Umkleide- und Duschsituation ist nach der Fertigstellung deutlich entschärft“, freute sich der Bürgermeister über das zunehmende Engagement der Damen, aber auch über die sehr gute Jugendarbeit der heimischen Feuerwehr. Auch da würden die Mitgliederzahlen stetig ansteigen.

Die Hauptaufgaben der Feuerwehr in Eberhardzell und seinen Teilorten liegen wie überall im akuten Brandschutz, in der technischen Hilfeleistung bei Verkehrsunfällen, Stürmen und Überschwemmungen, der Mitwirkung im Zivil- und Katastrophenschutz und im vorbeugenden Brandschutz.

Wann das neue Feuerwehrgerätehaus in Füramoos offiziell eingeweiht und mit einem Tag der offenen Tür der Bevölkerung vorgestellt werden soll, steht laut Guntram Grabherr noch nicht fest. Außenanlage und auch die Entwässerungsfrage müssten bis dahin abgeschlossen sein.