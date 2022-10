Feuer in Silo eines Unternehmens in Füramoos

In einem Silo eines Unternehmens in Füramoos ist am Montagabend ein Feuer ausgebrochen. Wie die Polizei mitteilt, hatten kurz vor 21 Uhr Zeugen den Brand gemeldet. In dem Silo war es zu einem Brand gekommen. Dort lagerten Holzspäne und Sägemehl, die für den Betrieb einer Heizungsanlage gedacht waren. Vermutlich dürfte ein technischer Defekt ursächlich für den Brand gewesen sein. Die Maßnahmen der Feuerwehr zogen sich über mehrere Stunden hin. Eine Schadenshöhe ist bislang nicht bekannt.