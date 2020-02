Fetzige Tänze und fiese Stammtischgeschichten

Ein abwechslungsreiches Programm mit Tänzen, Sketchen und Büttenreden ist den närrischen Gästen in der Umlachtalhalle in Narrenzell geboten. Premiere hatten die Showmaster Simon & Simon, alias Simon Baur & Simon Bärsauter, die souverän und mit viel Humor durch das Programm führten und das Publikum mit Interviews mit einbezog.

Mit musikalischer Begleitung des Musikvereins Eberhardzell marschierte der Zunftrat in Begleitung der Kinder-, Schüler- und Präsidentengarde in die geschmückte Umlachtalhalle ein. Präsident Hubbe II. und Zunftmeister Markus Scheffold stimmten zusammen mit den Gästen das Zeller Narrenlied an.

Kreativ und unterhaltsam

Kreativ und unterhaltsam präsentierten sich die Garden sowie die Kinder und Jugendlichen der Narrenzunft beim Kinderhexentanz. Daniela Maucher wurde für zehn Jahre Mitgliedschaft in der Garde mit einem Geschenk geehrt. Das Tanzmariechen Kim Ossewski führte einen fetzigen Marschtanz auf und erhielt viel Beifall.

Die Sketche der Hexengilde über Zeller Stammtischgeschichten 2019 und den Fahrschulunterricht der Katzengilde sorgten für Schmunzeln. Lude und Luis, alias Birgit Barth und Sonja Schupp, brachten gemeindepolitische Themen und Begebenheiten vom vergangenen Jahr stimmungsvoll und mit Gesang auf den Punkt. Für ihr 20 Jahre auf der Bühne wurden sie von der Narrenzunft geehrt und erhielten ein kleines Präsent.

Pyramiden und akrobatische Einlagen

Mit Nebel und mystischen Klängen begann nach der Pause der Hexentanz der Hexengilde. Bei Pyramiden und akrobatischen Darbietungen kamen die Zuschauer auf ihre Kosten. Exklusiv war der Programmpunkt von Doktor Erklärbär, alias Simon Bärsauter, der die Geschichte des Eberhardzeller Hansel erzählt und wie es mit dem „Schellen“ geht.

Karl-Heinz „Polde“ Maucher und sein Neffe Iven Eichler brachten den Generationenkonflikt am Frühstückstisch auf amüsante Weise auf die Bühne. Mit ihrem humorvollen und witzigen Campusgeschwätz entführten Sofia Mezger und Katrin Stark das Publikum gekonnt in die Welt ihres Studentenlebens. Bereits seit zehn Jahren bringt Sofia Mezger das Publikum mit ihren Aufführungen zum Lachen. Von der Narrenzunft erhält sie dafür ein Geschenk.

„Umlachtaler Tatort“

Als letzter Programmpunkt des Abends kam in gewohnter Manier die Holzwurmgilde mit dem „Umlachtaler Tatort“ auf die Bühne und sorgte mit ihren Ermittlungen für Unterhaltung. Zum Finale kamen alle Akteure nochmals auf die Bühne und stimmten das Eberhardzeller Narrenlied an.