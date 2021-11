Festgottesdienst anlässlich der Ernennung der Kirchengemeinde zur Pfarrei

Die Gemeinde Mühlhausen hat am Samstag, 20. November, allen Grund zum Feiern. Am 19. November jährt sich zum 300. Mal der Beschluss des Kapitels von Roth, der die Kirchengemeinde St. Ottilia Mühlhausen zur Pfarrei erhoben hat.

Begangen wird dieses für Mühlhausen so wichtige Ereignis mit einem Festgottesdienst, zelebriert durch Bischof Gebhard Fürst. Beginn ist am Samstag, 20. November, um 10.30 Uhr in der Kirche St. Ottilia. Da aufgrund der Corona-Pandemie die Kirche nicht voll besetzt werden darf, hat sich der Kirchengemeinderat dazu entschlossen, zusätzlich das Pontifikalamt in die Festhalle Mühlhausen live zu übertragen.

Für die musikalische Begleitung sorgen in der Kirche der Kirchenchor Mühlhausen und auf dem Kirchenvorplatz der Musikverein Mühlhausen. Im Anschluss lädt die Kirchengemeinde alle in die Festhalle Mühlhausen zum Festbankett ein. Dort wird unter Einhaltung der 3G-Regel die KLJB Mühlhausen für das Mittagessen sorgen. Für den richtigen Ton sorgt der Musikverein Mühlhausen.

Nach dem Mittagessen wird das neue Buch „Kirche St. Ottila, Beschreibung der Kirche und eine kleine Geschichtliche Zeitreise“, geschrieben von Jürgen Reder, vorgestellt. 1493 wurde unter Truchseß Johannes dem Jüngeren von Waldburg eine Kaplanei errichtet, wozu der Abt Heinrich von Rot und P. Johannes Schlegel, Pfarrer in Haisterkirch, ihre Zustimmung erteilten.

Die Kirche St. Ottilia ist eine sogenannte Ortsrand-Kirche, was eher selten vorkommt, da meistens die Kirche mitten im Ort steht. Die Kirche St. Ottilia steht auf dem höchsten Punkt in Mühlhausen und hatte in früheren Zeiten eine eigene Quelle. In den Chroniken wurde von ertragreichen Wallfahrten geschrieben. Auch wird aus dem Jahre 1600 über eine Heilung berichtet.

Ein wichtiges Datum ist für die Gemeinde jedes Jahr das Kirchenpatrozinium, das am 13. Dezember gefeiert wird. Am 19. November 1721 wurde die Kirche St. Ottilia durch den Rotschen Kapitularbeschluß zur Pfarrei erhoben. Für das damalige Mühlhausen eine große Erleichterung. Durch diesen Beschluss mussten fortan die Mühlhauser für Sonntagsgottesdienste, Taufen, Hochzeiten und Beerdigungen nicht mehr nach Haisterkirch.