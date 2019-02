Feinstaub, Narrenbrunnen – alles fährt „da Bach nab“

Einfallsreichtum, Liebe zum Detail, närrischen Humor und eine gute Portion Unerschrockenheit haben die Teilnehmer der Bachnabfahrt am Gompigen Donnerstag in Narrenzell auch in diesem Jahr wieder bewiesen.

Fast schon ideales Badewetter herrschte bei der Bachnabfahrt, die mit zu den schönsten Fasnetsveranstaltungen im Landkreis zählt. Zum Glück! Denn die steife Brise und die reißende Flut der Umlach sorgten doch für den einen und anderen „Wasserfall“ – sehr zur Freude der vielen Zuschauer.

Magerer Christbaum, leere Gemeindekasse

Dennoch bewiesen die Kapitäne und ihre Mannschaften großes nautisches Geschick und viel Erfahrung, wenn es darum ging, die selbst gebauten schiffbaren Untersätze unter der kleinen Brücke hindurchzubugsieren.

Dieses Boot nahm den Feinstaub und die neuen Abgaskontrollen aufs Korn. (Foto: Gabi Ruf-Sprenger)

Die Themen waren vielfältig und abwechslungsreich: egal, ob Feinstaub-Diskussion, die „Mini-Zone 30“ vor dem Kindergarten, der magere Christbaum und die leere Gemeindekasse oder durchaus heiße kommunale Eisen wie etwa das eines gemeinsamen Feuerwehrkommandanten für alle Teilorte oder die stillstehende Post-Baustelle, der in der Remise des Künstlers auf seine Aufstellung wartende Narrenbrunnen – alles wurde närrisch aufs Floß genommen.

Guter Tradition entsprechend war auch wieder die „Queen“-Familie mit dabei. Und in diesem Jahr – aus gegebenem Anlass – hob die Drohnenbude auf ihrem Floß „60 Jahre Polde“ einen solchen nicht nur hydraulisch in ungeahnte Höhen, sondern verteilte auch großzügig ihre „Gletscherprise“ und forderte „Polde schnupf nei“.

In der ganzen Region haben am Gompigen Donnerstag viele Narren die Rathäuser gestürmt. In Eberhardzell igibt es seit 1967 noch eine andere Tradition an der Fasnet.

Entsprechend positiv bewertete demzufolge auch der am Vormittag seines Amtes enthobene und nur noch närrisch ehrenamtlich tätige Bürgermeister Guntram Grabherr die insgesamt zwölf Mannschaften und ihre Gefährte, welche er erstmals aus nächster Nähe von der kleinen Brücke aus ganz genau in Augenschein nahm.

Jury bewertet die Boote

Welche der Umlach-Matrosen das schönste Motto-Floß gebaut haben, wird eine unabhängige Jury festlegen und alsbald bekannt geben. Bewertet werden Publikumsreaktion, das Motto und dessen Darstellung, Aufwand, die Verkleidung der Bachnabfahrer sowie etwaige Besonderheiten. Weil den „Raiba-Fair-Dienst“ die Kräfte wohl kurzfristig und vorzeitig verließen, blieb dessen Boot leider unfertig auf der Werft liegen – schade.