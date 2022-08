Fantastische Zirkuswelt begeistert groß und klein

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Zum 100-jährigen Jubiläum des SV Eberhardzell konnte die Abteilung Freizeitsport den Zirkus Artista für das Projekt „Zirkusferien“ gewinnen. Bereits die Ausschreibung zu diesem vom 2. bis 6. August dauernden Angebot stieß auf großes Interesse. So nahmen letztendlich 60 Kinder und Jugendliche im Alter von 6 bis 15 Jahren an den künstlerischen Workshops teil. Unter der Anleitung der professionellen Artisten des Zirkus Artista lernten sie ganztägig die Zirkuswelt mit Luftakrobatik, Tanz und Jonglage kennen.

Am letzten Tag war es dann soweit. Vor einem begeisternden Publikum im vollbesetzten Zirkuszelt zeigten die Kinder und Jugendlichen, was sie in dieser Projektwoche alles gelernt hatten. Tanzenden Pinguinen, kletternden Spinnen am Hochseilring, Schneeeulen auf dem Trapez, jonglierenden und seiltanzenden Flamingos und Rettungsschwimmer verzauberten die Zuschauer, die vor allem aus den Eltern und Familienmitglieder der kleinen Akrobaten bestanden. Und das Publikum zollte jedem Beitrag verdient mit tosendem Beifall. Nach dem zweistündigen Programm verabschiedeten sich die kleinen Artisten von ihrem Publikum.

Nach der Vorstellung kehrten die Kinder und Jugendlichen zufrieden zu ihren Familien zurück - und stolz wurden sie von ihren Eltern in die Arme genommen. Letztendlich bleibt für die teilnehmenden Kinder und Jugendlichen sowie deren Eltern ein unvergessliches Erlebnis in Erinnerung.

Viele haben zu diesem Erfolg beigetragen. Der SV Eberhardzell bedankt sich recht herzlich bei Herrn Gams für die Bereitstellung und Mähen der Zirkuswiese, • der Gemeinde für die Nutzung der Umlachtalhalle, Firma bestwood Schneider und Firma Hägele-stemmts aus Bad Schussenried für ihre Spenden und allen, die zum Gelingen dieses tollen Events beigetragen haben. Insbesondere sei nochmals der Zirkus Artista erwähnt, der dieses fantastische Programm erst ermöglicht hat.