Fanfarenzug Hummertsried stellt sich neu auf

Der Fanfarenzug Graf Humbrecht Hummertsried hat einen neuen Vorsitzenden. Die anwesenden Mitglieder wählten Thomas Kramer während der Hauptversammlung in das Amt. Der bisherige Vorsitzende Dietmar Sproll hatte sich nicht mehr zur Wahl gestellt.

Sproll hob in seinem Bericht die geleisteten Arbeitsdienste und den Auftritt vom Kreisfanfarenzug beim Kreismusikfest in Unlingen im vergangenen Jahr hervor. Mit einem kurzweiligen Jahresrückblick unterhielt Schriftführerin Sonja Brauchle die Teilnehmer. Sie hob die Eröffnung des Markts in Winterstettenstadt, den Herbstmarkt im Kreisfreilichtmuseum in Kürnbach und die Teilnahme am historischen Lagerleben in Orsenhausen besonders hervor. Kassierer Benjamin Baur wies aufgrund der Anschaffungen von neuen Instrumenten und Uniformen ein Minus im Kassenbericht aus. Die Leitung der anstehenden Wahlen übernahm der stellvertretende Bürgermeister Manfred Lämmle. Die Mitglieder bestätigten Schriftführerin Sonja Brauchle und die Kassenprüfer Reinhard Branz und Kurt Kloos einstimmig in ihren Ämtern. Als Beisitzer wurde Anika Kling in den Ausschuss vom Fanfarenzug gewählt. Verbesserungspotenzial gibt es laut Tambour Stephan Mast beim Probenbesuch der Fanfarenspieler. Mit einer Teilnehmerquote von 59 Prozent habe sich der Probenbesuch zwar etwas verbessert, aber bis zu einer wünschenswerten Quote von 70 Prozent fehle doch noch ein ordentliches Stück. Auch bei den kommenden Kreismusikfest-Umzügen wird der Fanfarenzug Graf Humbrecht beim Kreisfanfarenzug mitwirken.

Polde Maucher bedankte sich im Namen der Narrenzunft für die gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit bei der Fasnet. Bei zwölf auswärtigen Umzügen und bei den Fasnetsveranstaltungen in der Gemeinde habe der Fanfarenzug einen guten und wichtigen Beitrag für die Eberhardzeller Fasnet geleistet, sagte Polde.