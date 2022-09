Fair-Play-Preis für Eberhardzeller Wiedemann

Christian Wiedemann, Kapitän des Fußball-Bezirksligisten SV Eberhardzell, ist erster „Blei Fair“-Monatssieger der Saison 2022/23. Bei der Aktion des Württembergischen Fußballverbands (WFV) setzte er sich im Online-Voting mit 341 Stimmen deutlich gegen Anthony Mbem-Som Nyamsi (1. Göppinger SV) und Michael Kirn (SGM Ettmannsweiler/Aichelberg) durch.

Im Spiel in der Bezirksliga Riß zwischen dem SVE und dem TSV Kirchberg hatte ein Kirchberger den Ball in der elften Minute in Richtung des Zeller Tors geköpfte. Der Schiedsrichter konnte aus seiner Perspektive nicht erkennen, ob es der Pfosten oder der Stützbalken innerhalb des Kastens war, von dem aus der Ball zurücksprang. Deshalb ging er auf Wiedemann zu, der ihm bestätigte, dass der Ball im Tor war – das 1:0 für die Gäste, die das Spiel auch mit 3:1 gewannen. Schiedsrichter Michael Hilebrand hielt die Fair-Play-Aktion im Spielbericht fest. Wiedemann darf sich nun nach WFV-Angaben auf einen Smart EQ freuen, den er für ein verlängertes Wochenende kostenlos fahren darf. Außerdem gibt es Sachpreise sowie zwei Tickets für ein Spiel seiner Wahl. Als Monatssieger wird Wiedemann am Ende der Saison 2022/23 an der Wahl zum „Bleib Fair“-Jahressieger teilnehmen.