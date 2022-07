Fahrturnier in Eberhardzell ein voller Erfolg

Als vollen Erfolg hat der Reit- und Fahrverein Eberhardzell sein Fahrturnier nach zwei Jahren Pause verbuchen können.

Den Beginn machten die Teilnehmer des Dressurfahrwettbewerbs für Einspänner Pony. Den ersten Platz errang Hermann Krist von den FFr. Kammeltal vor Lisa Schwenzel vom RFV Weißenhorn. Darauf folgte der Dressurfahrwettbewerb für Einspänner Großpferde. Christian Beutel vom RFV Eberhardzell gewann diesen vor Margarita Pipan (RFV Bregenzer Wald) und Yasemin Weiß (PF Neuselhalden). Felix Mayerföls (RFV Bad Schussenried) gewann den Dressurfahrwettbewerb für Zweispänner Pony vor Alois Brauchle (RFV Eberhardzell).

Weiter ging es mit der Dressurfahrprüfung Pony Klasse A für Einspänner. In dieser Prüfung siegte Sonja Steimle (RFV Wolfegg) vor Margit Mader (RFV Fuchstal). Danach zeigten die Fahrer in der Dressurfahrprüfung Klasse A für Einspänner ihr Können. Hier wurde Claudia Gschwind (RFV Waldburg) Erste vor Margarita Pipan (RFV Bregenzer Wald) und Leonie Hiller (PF Neuselhalden). In der Dressurfahrprüfung Pony Klasse A für Zweispänner belegte Clara Vetter (RFV Ebersbach-Musbach) den ersten und zweiten Platz vor Anna Bisle (FFr. Kammeltal). Claudia Gschwind vom RFV Waldburg gewann die Dressurfahrpferdeprüfung Klasse A für Zweispänner vor Johannes Hänle vom RFV Ingoldingen, Dritter wurde Jürgen Boos vom RFV Bad Schussenried.

Den Hindernisfahrwettbewerb für Einspänner Pony gewann Hermann Krist von den FFr. Kammeltal vor Laura Schwenzel (RFV Weißenhorn). Sieger im Hindernisfahrwettbewerb für Einspänner Großpferde wurde Julia Maria Schrade vom RFV Langenau vor Margarita Pipan vom RFV Bregenzer Wald und Yasemin Weiß von den PF Neuselhalden. Beim Hindernisfahrwettbewerb Pony für Zweispänner gingen nur zwei Teilnehmer an den Start. Alois Brauchle vom RFV Eberhardzell gewann vor Felix Mayerföls (RFV Bad Schussenried).

Im Hindernisfahren Pony-Einspänner Klasse A gewann Sonja Steimle (RFV Wolfegg), Zweiter wurde Hermann Krist (FFr. Kammeltal) und den dritten Platz belegte Margit Mader (RFV Fuchstal). Das Hindernisfahren für Einspänner Klasse A gewann Karin Schäfer (RV Bronnweiler) vor Leonie Hiller (PF Neuselhalden) und Thomas Schrade (RFV Langenau). Beim Hindernisfahren Pony für Zweispänner Klasse A siegte Anna Bisle (FFr. Kammeltal) vor Clara Vetter (RFV Ebersbach-Musbach). In der Prüfung Hindernisfahren Klasse A für Zweispänner errang Jürgen Boos (RFV Bad Schussenried) den ersten Platz vor Leonie Ederle (RFV Bad Schussenried) und Karin Schäfer (RV Bronnweiler).