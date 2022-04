Fahranfänger verursacht einen schweren Unfall

Zwei Schwerverletzte und 7500 Euro Sachschaden, das ist die Bilanz eines schweren Verkehrsunfalls, der sich am frühen Karfreitagmorgen zwischen Ritzenweiler und Hummertsried ereignet hat.

Wie die Polzei mitteilt, fiel ein 18-jähriger VW-Lenker zunächst auf dieser Strecke einer Zeugin auf, die auf der Kreisstraße von Ritzenweiler in Richtung Hummertsried unterwegs war. Der junge Mann sei hinter der Zeugin in Schlangenlinien gefahren und habe immer wieder den erforderlichen Mindestabstand unterschritten. Später überholte er die Zeugin mit hoher Geschwindigkeit und fuhr mitten auf der Fahrbahn weiter in Richtung Hummertsried. Zur gleichen Zeit kam dem Mann eine 57-jährige Frau in ihrem VW Passat ordnungsgemäß entgegen. Beide Autos kollidierten frontal miteinander und kamen von der Fahrbahn ab. Sowohl der 18-jährige Unfallverursacher, als auch die 57-jährige Frau erlitten durch den Unfall schwere Verletzungen und wurden nach notärztlicher Erstbehandlung in umliegende Kliniken gebracht. Die Ermittlungen zur Unfallursache hat die Verkehrspolizei Laupheim aufgenommen. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der 18-jährige zum Unfallzeitpunkt unter Alkoholeinfluss stand. Seinen Führerschein musste der Fahranfänger an Ort und Stelle abgeben und sieht einem Strafverfahren entgegen.