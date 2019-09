Fäaaschtbänkler-Konzert ausverkauft

125 Jahre ist es her, dass sich mehrere musikbegeisterte Männer in Eberhardzell zu einer Musikkapelle zusammenschlossen. Auf diese ereignisreichen Jahren will der Verein nun zurückblicken und dieses Jubiläum am kommenden Wochenende feiern.

Am Samstag, 7. September, spielt aus diesem Anlass um 20 Uhr in der Umlachtalhalle Eberhardzell zuerst die Gruppe Ob8blech und danch die Brassmusikband Fäaaschtbänkler. Für diesen Abend gibt es keine Karten mehr. Der Sonntag beginnt um 8.45 Uhr mit einem Festgottesdienst in der Kirche. Ab 11 Uhr spielt der Musikverein Füramoos unter Leitung von Helmut Stark zum Frühschoppen. Der Musikverein Oberessendorf, mit Dirigent Michael Laub, unterhält über die Mittagszeit. Um 14 findet das Geburtstagsständchen unter Mitwirkung aller beteiligten Kapellen, auf dem Schulhof statt. Die Nachmittagsunterhaltung ab 14.45 übernimmt die Jugendkapelle Ellwangen, Füramoos, Mühlhausen und Eberhardzell unter Leitung von Christian Fitz. Zur Nachmittagsunterhaltung spielt der Musikverein Mühlhausen mit Dirigent Thomas Buse. Es wird ein reichhaltiger Mittagstisch sowie Kaffee und Kuchen angeboten. Für die jüngeren Gäste ist eine Spielstraße aufgebaut.