Eugen Birk erhält die goldene WLSB-Ehrennadel

Bei der Hauptversammlung des SV Eberhardzell ist Alois Denzel als Vorsitzender wiedergewählt worden. Ebenfalls in ihren Ämtern bestätigt wurden Conny Frech als Stellvertreterin, David Mohr als Kassierer, Angela Schmid als Schriftführerin sowie Simon Baur als Vorstandsmitglied. Neu in den Vorstand gewählt wurde Ingrid Kiebler gewählt. Für den ausscheidenden Eugen Birk wählte die Versammlung Hubert Schad als weiteren Stellvertreter.

Eugen Birk erhielt die goldene Ehrennadel des Württembergischen Landessportbunds (WLSB). Der Vizepräsident des Sportkreises Biberach, Hermann Gantner, würdigte dessen Verdienste: Birk war seit 1988 im Ausschuss oder Vorstand des Vereins tätig. Von 1990 bis 2000 leitete er die Fußballabteilung. Zuletzt war er Stellvertreter im Gesamtverein und Vorsitzende des Fördervereins.

Für 40-jährige Mitgliedschaft wurde Irmgard Schaich ausgezeichnet, für 15 Jahre Conny Frech.

Der Vorsitzende Denzel hob den Einsatz der Mitglieder des SVE und des Musikvereins hervor, die viele Tausend Arbeitsstunden in den Bau des Parkplatzes und des Geräteschuppens beim Vereinsgelände investierten. Wie der Kassierer David Mohr berichtete, führten diese Bauprojekte zu hohen Ausgaben; trotzdem schloss die Kasse im Plus.

Denzel drückte seinen Stolz aus, dass gut ein Drittel der knapp 900 Mitglieder Kinder und Jugendliche seien. Ein Preis des Sportkreises sowie der EnBW-Sportjugendpreis für den Verein sowie die Einladung der Württembergischen Sportjugend zum Dankeschön-Abend für die Fußballjugendleiter Markus Holzmüller und Stephan Schmid unterstreichen die Erfolge der Jugendarbeit.

Vorgestellt wurde das neue Maskottchen. Für den Löwen in den rot-weißen Vereinsfarben soll in einer Mitgliederbefragung ein Name gefunden werden.

Zusatzinformationen: Berichte der fünf Abteilungen

In der Fußballabteilung haben zwei Jugendmannschaften den Titel gewonnen, berichtete Abteilungsleiter Tobias Rehm. Die Aktiven schafften den Klassenerhalt in der Bezirksliga, was für die neue Saison wieder das Ziel sei.

Den umfangreichsten Bericht lieferte Angela Schmid als Abteilungsleiterin Freizeitsport ab. 14 Gruppen haben ein vielfältiges Angebot vom Kleinkind bis zu Senioren berichten. Der „Tag des Kinderturnens“ des Schwäbischen Turnerbundes soll 2018 wiederholt werden.

Der Rad-Treff spulte bei seinen wöchentlichen Ausfahrten, bei Veranstaltungen sowie im Trainingslager auf Mallorca knapp 20 000 Kilometer ab, berichtete Abteilungsleiter Thomas Pfarherr.

Skiabteilungsleiter Felix Mezger berichtete über zahlreiche Skikurse und -ausfahrten. Erfreulich sei, dass momentan zwölf lizenzierte Übungsleiter da sind.

Tennisabteilungleiter Michael Mönig hob das vielfältige Angebot für alle Altersklassen von Kindern bis zu Senioren hervor. Getrübt wurde das Jahr durch den Einbruch ins Vereinsheim, die Abteilung bleibt auf mehreren Tausend Euro Schaden sitzen.