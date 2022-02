Erstmals wird mit Novavax geimpft

Anstatt am Montagvormittag wird nächste Woche am Freitagabend, 25. Februar, im Testzentrum in der Schulstraße 1 in Eberhardzell geimpft, von 17 bis 19 Uhr. Zum Einsatz kommen neben BionTec, Moderna und Johnson&Johnson voraussichtlich auch der neue Totimpfstoff Novavax. Damit sollen jene Bürger angesprochen werden, die den bisher angebotenen Impfstoffen nicht vertrauen. Jeder Impfwillige kann sich von einem anwesenden Arzt des DRK beraten lassen. Es werden sowohl Erst- und Zweitimpfungen als auch Booster-Impfungen verabreicht.