Erster Seniorentreff in Eberhardzell ein toller Erfolg

Am 24. Mai fand der erste Seniorentreff in Eberhardzell statt. Der Einladung des Organisationsteams der katholischen Kirchengemeinde, Birgit Barth, Brigitte Hartnagel, Andrea Kohler und Karin Ries folgten 70 Seniorinnen und Senioren. Die Besucher versammelten sich zunächst in der Kirche. Hier wurden alle durch Pfarrer Wiest begrüßt. Ein besonderer Gruß galt Klara Rundel, welche mit den Seniorinnen und Senioren bei der 50-minütigen interessanten Kirchenführung in die Geschichte der Eberhardzeller Pfarrkirche eintauchte und viele Eindrücke vermittelte.

Danach luden die Frauen des Orga-Teams in den Pfarrsaal zu Kaffee, selbst gebackenem Kuchen und Getränken ein. Die Seniorinnen und Senioren hatten sich vieles zu erzählen. Man hatte sich teilweise ja schon sehr lange Zeit nicht mehr gesehen und es herrschte eine fröhliche, glückliche und ausgelassene Stimmung unter den Besuchern.

So vergingen ein paar schöne gemeinsame Stunden und das Orga-Team samt Pfarrer waren mehr als zufrieden. Sie sehen den beeindruckenden Nachmittag als Signal: Weiter so!