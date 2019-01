Erschließungsarbeiten für Baugebiet „Adler“ vergeben

Erneut rückt die Fertigstellung des Baugebiets Adler in Eberhardzell ein Stück näher. Der Gemeinderat vergab die Erschließungsarbeiten an das Ingenieurbüro Huchler aus Schweinhausen.

Bürgermeister Guntram Grabherr bestätigte, dass die eigentliche Erschließung der Bauplätze und damit auch der Verkauf erst 2020 erfolgend wird. Dieses Jahr stehen wichtige Vorarbeiten im Fokus. Wie bereits berichtet, ist zur Ableitung des Regenwassers über die Schul- und die Hauptstraße eine neue Leitung vorgesehen. Zugleich soll die Hauptleitung für die Trinkwasserversorgung in die Schulstraße verlegt werden. Bisher gibt es in diesem Bereich noch alte Mischwasserkanäle, die heute nicht mehr zulässig sind. Daher wird eine Trennkanalisation aufgebaut. „Das ist eine größere Baumaßnahme, die auch den Verkehr beeinflussen wird“, sagte Grabherr. Die Leitungsarbeiten in der Schulstraße erfolgen 2019, die Weiterführung in der Hauptstraße 2020, wenn das Land den Belag dieser Landesstraße saniert. Der Umfang der Vorarbeiten sei größer als zunächst gedacht, so Grabherr, jedoch unerlässlich bei einem solchen Projekt. Und aufgrund der Auftragslage bei den Handwerkern sei es wichtig, den Zeitkorridor nicht zu eng zu planen. Noch offen sei, so Grabherr, welche der nun entstehenden Kosten an die Bauherren weitergegeben würden.

Der Entwurf sieht 36 Baugrundstücke zwischen 521 und 739 Quadratmetern vor, der Schnitt liegt bei 570 Quadratmetern. Erschlossen werden sollen diese durch zwei Zufahrten von der Straße „Am Hedelberger Weg“ aus, an die sich eine Ringstraße anschließt. Die Wohnstraße wird 5,50 Meter breit und von einem Gehweg mit 1,50 Metern gesäumt. Zur Sporthalle im Norden und zur Lerchenstraße im Westen soll es Fußwege geben, aber keine Durchfahrt.