Erlös der Dorfplatzeinweihung in Oberessendorf geht an zwei Institutionen

Bei der Einweihung des Dorfplatzes und dem Koffermarkt in Oberessendorf sind dieses Jahr 1871 Euro an Spenden zusammengekommen. Diese wurden nun während des zweiten Adventsfensters an zwei Institutionen gespendet.

Der Förderkreis Ulm für tumor- und krebskranke Kinder erhielt einen Scheck in Höhe von 871 Euro. Die stellvertretende Vorsitzende des Förderkreises Ulm, Silvia Lott, bedankte sich herzlich für die Spende. Sie fügte hinzu, dass der Betrag für die Musik- und Kunsttherapie sowie für die Wunschbox verwendet wird. Mit diesen Angeboten möchte der Förderkreis den schwerkranken Kindern helfen, die seelischen Belastungen zu mildern und die Lebensfreude und Fröhlichkeit zu verbessern.

Für ein Kind aus dem Landkreis Biberach, das an Autismus leidet, soll ein speziell angefertigtes Fahrrad angeschafft werden, das dem Kind seine Mobilität erhalten und verbessern soll, erklärten die Vertreter Frau Ilka Schlichthärle und Ralph Weiß vom Verein „Zusammen Berge versetzen“ und bedankten sich ebenfalls für den Scheck in Höhe von 1000 Euro.

Bei seiner Ansprache knüpfte Ortsvorsteher Manfred Gnann inhaltich an den Vortrag der Ministrantengruppe an. „Am zweiten Advent wird mit dem Anbrennen der zwei Kerzen Wärme und Licht verbreitet und wir, die Vereine von Oberessendorf, bringen mit den Spenden Wärme und Licht in zwei regionale und überregionale Institutionen.“