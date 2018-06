Einwohnerversammlung in Eberhardzell

Die Gemeinde Eberhardzell lädt alle Bürger am Donnerstag, 28. September, um 20 Uhr zu einer Einwohnerversammlung in der Umlachtalhalle Eberhardzell ein. An diesem Abend werden die Anwesenden über die Sanierung des Gebäudes Gasthaus Post in Eberhardzell informiert. Mit der Sanierung hat der Gemeinderat die Firma Jako Baudenkmalpflege beauftragt. Geschäftsführer Bernd Jäger und Bürgermeister Guntram Grabherr werden das Nutzungskonzept, bestehend aus Wohnnutzung und dem „Markt der Sinne“ (gewerbliche Nutzungsmöglichkeit) vorstellen. Im Anschluss können Fragen zum Projekt gestellt oder auch Vorschläge für die Nutzung im Erdgeschoss gemacht werden.