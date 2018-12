Eintauchen in ein stimmungsvolles Miteinander

Der kleine, feine Adventsmarkt in Eberhardzell am Wochenende war wieder einmal ein Beweis für das gute Miteinander und den Zusammenhalt in der Gemeinde: Die örtlichen Vereine sowie viele große und kleine Eberhardzeller haben gemeinsam ein buntes Programm auf die Beine gestellt, das viele Besucher anlockte.

Angefangen bei den auf dem Rathausplatz im Rund aufgestellten stimmungsvoll dekorierten Holzhütten, den angebotenen Geschenkideen und kulinarischen Leckereien, über die weihnachtliche musikalische Umrahmung durch die Kinder, Jugendlichen und Erwachsenen auf der Bühne vor dem Rathaus. Auch die Schafe in ihrem Stall auf dem Adventsmarkt trugen mit zur schönen Stimmung bei.

Wer in der Kälte draußen trotz der wärmenden Feuerstellen fror, der konnte sich bei Suppe oder Kaffee und den leckeren Kuchen und feinen Torten der Frauengruppe Eberhardzell wieder etwas aufwärmen, gleich noch ein frisch gebackenes Brot vom Josenhof mit nach Hause nehmen und im Rathauskeller die schönen Krippen von Hans Gaibler anschauen und kaufen oder sich dort beim Bücherflohmarkt für die Feiertage mit Lesestoff eindecken. Auch für die Kinder war etwas geboten, wie etwa das Mitmach-Erzähltheater, gemeinsames Basteln und Kerzenziehen – und, das Ponyreiten.

Auf dem Pony ums Rathaus

Oberministrantin Theresa Bentel hatte ihr Reitpony Tom und die kleine Shetty-Dame Mona mitgebracht und führte junge Ponyreiter in unzähligen Runden auf der Strecke zwischen Rathaus und Seniorenzentrum. Reizende kleine Engelchen überreichten den Besuchern Weihnachtsgeschichten und Bürgermeister Guntram Grabherr, der den elften Eberhardzeller Adventsmarkt eröffnet hatte, führte durch die Baustelle der Zehntscheuer und spielte für die Kleinen auch gerne den Märchenonkel.

Im Rathauskeller konnten die Besucher alte Arbeitsgeräte bestaunen, die vom Arbeitskreis Heimatgeschichte zusammengestellt wurden. Die neue Broschüre über alte Handwerksberufe in der Gemeinde wurde ebenfalls an diesem Wochenende vorgestellt (Bericht folgt).