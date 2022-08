Ein musikalischer Genuss auf dem Rathausplatz

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am Samstag, 23 Juli hat die Musikkapelle unter Leitung von Helmut Stark zum Serenaden Konzert eingeladen. Eine stattliche Anzahl von Zuhörern hat sich eingefunden, um nach der langen Pause wieder Blasmusik hören zu können.

So passte die zu Beginn gespielte Polka „Ja das ist Blasmusik“ bestens. Durch einen Regenschauer unterbrochen, was der guten Stimmung aber nicht schadete ging es nach 20 Minuten mit dem Stück „Im Wäldchen“ von den Egerländer Musikanten wieder im Programm weiter. Ansagerin Carolin Stark führte gekonnt mit humorvoller Würze durchs Programm, und sagte die Schnellpolka „Böhmisches Feuer“ an wonach ein weiterer Ohrenschmaus die „Bodensee-Polka“ war.

Es folgte „Junge Tenöre“ ein Tenorhornsolo, vorgetragen von Hubert Nägele und Karl-Heinz Lämmle, welche zwar nicht mehr die jüngsten sind, aber mit Bravour perfekt gespielt zu Gehör brachten. Der Konzertmarsch „Abel Tasman“ stand als nächstes auf dem Programm und weiter ging es mit der „Perger Polka“ Bei dem folgenden ruhigen Stück „Träume der Nacht“ kam das Trompetenregister und dabei besonders Solist Joachim Ege zu Gehör, was ein weiterer Ohrenschmaus war.

„Rosamunde“, das weltbekannte Stimmungslied durfte an diesem Sommerabend nicht fehlen, ebenso wie ein Potpourri von Udo Jürgens mit seinen bekannten Melodien. Da die Füramooser Bürger besonders gerne ihren Urlaub in Italien verbringen, passte auch das Musikstück „Italo Pop Classics“ bestens ins Programm. Der Konzertmarsch „Kaiserin Sissi“ erklang zum Abschluss des Konzertabends, doch eine Zugabe durfte nach diesem gelungenen Abend nicht fehlen.