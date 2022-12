Ein gelungener Konzertabend als Höhepunkt des Vereinsjahres

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am 10. Dezember begrüßte Vorstand Jan Hofmaier im Namen des Vorstandsteams die zahlreichen Gäste in der weihnachtlich dekorierten Festhalle.

Die Jugendkapelle Eberhardzell-Ellwangen-Füramoos-Mühlhausen gestaltete mit ihrem Dirigenten Christian Fitz den ersten Konzertteil. Mit „Music Circle“ und „Break-up!“ präsentierte die Jugendkapelle ihr Können. Bei den Rhythmen der „African Memories“, „Highlights from Moana“ und „Sun Calypso“ wurden die Zuhörer auf eine Reise um die Welt mitgenommen. Mit der Zugabe „Fröhliche Weihnacht überall“ stimmte die Jugendkapelle die Zuhörer auf die bevorstehenden Feiertage ein.

Nach der Pause begrüßte der Musikverein Füramoos mit Dirigent Helmut Stark die Zuhörer mit der Titelmelodie des Grand Prix „So schön ist Blasmusik“. Mit dem Werk „Colorado“ und den „Highlights from Planes“ wurde das Programm fortgeführt. Die wundervollen Melodien aus dem Singspiel „Im weißen Rößl“ wurden von den Musikerinnen und Musikern exzellent aufgeführt.

Der Vertreter des Blasmusik-Kreisverbands Walter Engeser übernahm die Ehrungen langjähriger Musikerinnen und Musiker. Es wurden die Ehrungen der letzten beiden Jahre nachgeholt. Für zehn Jahre aktive Tätigkeit wurde Jonas Christ, Kerstin Gröber, Lukas Hartmann, Clarissa Stark und Michael Schneider die Ehrennadel in Bronze verliehen. Bereits seit 20 Jahren sind Martina Vogt, Jürgen Butzengeiger, Wolfgang Fischer, Alexander Reinhold und Carolin Morath aktiv. Für 30-jähriges aktives Musizieren wurden Nicole Bauer, Astrid Butzengeiger, Jan Hofmaier und Walter Rude geehrt. Sandra Schad und Frank Hartmann erhielten die Ehrennadel für 40 Jahre. Die Ehrennadel in Gold mit Diamant wurde Eugen Butzengeiger für 50 Jahre und Georg Waibel für sein 60-jähriges Mitwirken überreicht. Für besondere Leistungen wurde Christian Fitz die Dirigentennadel in Bronze und Astrid Butzengeiger die Förderermedaille in Silber verliehen. Georg Waibel wurde aufgrund seiner langjährigen Treue und Leistungen für den Musikverein zum Ehrenmitglied ernannt.

Mit „Salemonia“ beendete der Musikvereins Füramoos den zweiten Konzertteil. Jan Hofmaier bedankte sich bei den Besuchern für die Aufmerksamkeit und den Beifall. Ein besonderer Dank galt den beiden Dirigenten, die mit den Kapellen einen überaus gelungenen Konzertabend gestaltet haben. Mit der Zugabe „Ehrenwert“ wurde das Publikum verabschiedet.