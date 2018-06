Ein ganzes Dorf im Ausnahmezustand

Mit lauter Musik und viel Gejohle haben die Narren am Donnerstag die Macht in Eberhardzell ergriffen. Zuerst ging es an die Gebhard-Müller-Schule, dort warteten die Kinder schon sehnsüchtig auf ihre Befreier.

In Sekunden waren die roten Bänder, mit denen der Eingang versperrt waren, durchgeschnitten. In den Klassenzimmern wurden die Kinder von den Narren geherzt und begrüßt und mit Süßigkeiten beschenkt. Nach einer kleinen Feier im Foyer ging es weiter zum Kinderhaus. Dort staunten die Kleinsten mit großen Augen – richtige Angst vor den Masken hatte jedoch kein Kind. Überall gab es stattdessende strahlende Gesichter und ausgelassene Stimmung.

Dritte Station an diesem Tag: das Rathaus. Verzweifelt versuchte Bürgermeister Guntram Grabherr, sein Büro zu verteidigen. Schnell musste er jedoch erkennen, dass er keine Chance hatte. Und so übergab er den Schlüssel an seine Durchlaucht Claus I. Dieser begrüßte die Menge, die auf dem Rathausplatz bereits wartete, mit lauten „Zelli Zella Zello“-Rufen. Der neue Präsident verkündete, dass der Regierungspalast sich ab sofort in närrischer Hand befände. Grabherr versprach, die Narren bis Aschermittwoch nicht zu stören. Danach war jedoch noch lange nicht Schluss. Nach einer kurzen Pause traf sich das ganze Dorf am Ufer des Flusses zur Bachnabfahrt. Das Wetter war dieses Jahr ideal, sonnig und warm.

Jubiläums-Bachnabfahrt

50 Jahre ist es her, dass die Eberhardzeller diese heutige Tradition das erste Mal feierten. Manfred Lämmle, der die Bachnabfahrt moderierte, erinnerte an die Anfänge des Brauchtums. Das Team des ersten Boots fährt seit 30 Jahren mit – dieses Mal sollte es das letzte Mal sein. Mit einem „Ade, war schee“-Schild verabschiedeten sie sich vom Publikum. Im zweiten Boot fuhr Kapitän Blaubär mit seiner Crew das Gewässer hinunter. Jedes Boot kam mit einem eigenen Motto daher, Boot Nummer 3 machte sich darüber lustig, dass der Zubenweiher dieses Jahr aufgrund tierschutzrechtlicher Auflagen nicht gesäubert werden durfte. Boot Nummer 4 widmete sich dem Film „Der Sternenwanderer“ und entpuppte sich als wahres Partyboot. Die Passagiere nutzten die kurze Fahrt für eine ausgelassene Tanzeinlage. Sowohl dieses als auch einige andere Boote waren aufwändig gestaltet und in die Höhe gebaut – so brach immer kurz vor der kleinen Brücke etwas Hektik aus. Nasse Füße blieben da nicht aus. Nass wurde auch das Publikum, als das offizielle Jubiläumsboot der Feuerwehr vorfuhr. Die Wehr hatte im Boot eine alte Spritze montiert, die immer noch sehr gut funktionierte.

Am meisten spontanen Applaus erhielt das Boot der Drohnenbude. Die Jungs hatten eine Leiter in eine Skirampe verwandelt, auf der einer von ihnen auf Skiern in beachtlicher Höhe auf und ab fuhr, während einer seiner Freunde auf einem Styropor-Paddelboot vorneweg den Weg frei machte.

In diesem Jahr haben sich wieder ein Dutzend Kapitäne auf die Umlach gewagt. Nasse Füsse haben sie alle bekommen - aber das gehört mit dazu