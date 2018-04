Ein „Filetstück“ mitten in Eberhardzell

Der Eberhardzeller Gemeinderat hat den städtebaulichen Entwurf für das Neubaugebiet „Adler“ zwischen der Schule und dem Wohngebiet „Am alten Hedelberger Weg“ einstimmig gebilligt. „Darauf wird im Kernort seit geraumer Zeit gewartet“, sagte Bürgermeister Guntram Grabherr, was eine lange Warteliste von Kaufinteressenten sowie große Zahl an Zuhörern unterstreichen – die meisten waren wegen dieses Themas gekommen, ergab eine Umfrage Grabherrs.

Wann die nach momentanem Planungsstand 36 Bauplätze verfügbar sein werden, steht indes nicht fest. Grabherr und der Ingenieur Max Huchler gaben das Ziel aus, die Erschließungsarbeiten noch 2019 abzuschließen. Versprechen mochten sie dies aber nicht, vielleicht müssen die Häuslebauer bis 2020 warten. Denn zum einen stehen noch einige Verfahrensschritte aus. Zum anderen sagte Grabherr: „Je mehr Zeitdruck, desto höher die Preise“, was ja auch nicht im Interesse der Bauherren wäre. Von daher bat der Rathauschef um Geduld. Die Kosten sind ebenfalls offen, aber unter 100 Euro für den Quadratmeter (m²) wird nichts gehen, so viel prophezeite er.

Sportplatz vor der Tür

Nur ein Grund dafür ist der „nicht optimale“ Untergrund, was stellenweise die Stabilisierung oder den Austausch des Bodens erforderlich macht. Danach sollte es aber weder für Kanal und Straße noch für die Häuslebauer Probleme geben, sagte Grabherr unter Verweis auf ein Baugrundgutachten. Dieses hat seit Sommer 2017 ebenso Zeit ein Anspruch genommen wie eine Lärmexpertise: Demnach steht die Nähe zu Schule, Halle, Sportplatz und Firma Kohler dem allgemeinen Wohngebiet nicht im Weg. Empfohlen wird eine Optimierung der Schul- und Hallenlüftung, außerdem hat der Planer Huchler die Parzellen am nördlichen Rand so zugeschnitten, dass die Häuser etwas vom Sportgelände abrücken. Auf dessen Nähe wies der Rat und SVE-Vorsitzende Alois Denzel trotzdem noch mal hin, nachdem Manfred Lämmle die exzellente Lage in Zentrumsnähe und das Wohngebiet „Adler“ als „Filetstück“ gepriesen hatte.

Dessen Ausgestaltung war mit den Räten aus dem Kernort abgestimmt worden. Das Land drängt auf verdichtetes Bauen, aber zu klein wollten die Räte die Parzellen nicht. Der Entwurf sieht nun 36 Baugrundstücke zwischen 521 und 739 m² vor, der Schnitt liegt bei 570 m². Erschlossen werden sollen diese durch zwei Zufahrten von der Straße „Am Hedelberger Weg“ aus, an die sich eine Ringstraße anschließt. Die Wohnstraße wird 5,50 Meter breit und von einem Gehweg mit 1,50 Metern gesäumt. Zur Sporthalle im Norden und zur Lerchenstraße im Westen soll es Fußwege geben, aber keine Durchfahrt.

Dass beide Zufahrten von Süden aus geplant sind, merkten Bürger in der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung durchaus kritisch an. Die Verantwortlichen im Rathaus sehen in der Verkehrsführung über den Hedelberger Weg aber weniger Konflikte mit der Landesstraße 306 (Hornstolzer Straße), außerdem sei die Lerchenstraße im Westen zu schmal. Obendrein hat sich der Eigentümer, auf den die Gemeinde für das künftige Wohngebiet angewiesen war, diese Zusage abnehmen lassen. „Sonst hätte es kein Baugebiet gegeben“, sagte der Rat Hanspeter Schmid. Zum Thema Verkehr hieß es, dass die Vorfahrtsregel rechts vor links gelten soll.

Grünfläche bleibt erhalten

Eine Grünfläche in der südwestlichen Ecke bleibt in privatem Eigentum und als solche erhalten. Mit allen Kompromissen finde er die Planung „gut gelungen“, fasste Lämmle zusammen. Obwohl im beschleunigten Verfahren nach Paragraf 13b Baugesetzbuch nicht vorgeschrieben, werden als Nächstes die Fachbehörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange angehört. „Damit haben wir gute Erfahrungen gemacht“, sagte Hauptamtsleiterin Christine Haug. Dann seien viele Fragen geklärt, bevor der Plan öffentlich ausgelegt wird und weitere Stellungnahmen möglich sind.

In Sachen Artenschutz werden nach einer ersten Begehung übrigens keine Probleme erwartet. Das Bebauungsplangebiet umfasst circa 2,7 Hektar, die reine Nutzfläche einen Hektar.