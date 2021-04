Ehrenamtliche sollen entschädigt werden

Der Gemeinderat Eberhardzell tagt am Montag, 12. April, um 19 Uhr öffentlich im Dorfgemeinschaftshaus Oberessendorf. Auf der Tagesordnung stehen unter anderem Bürgerfragen und Anliegen, die Bekanntgabe der nicht öffentlich gefassten Beschlüsse der vorherigen Gemeinderatssitzung, diverse private Baugesuche und Bauvoranfragen, die Einziehung eines Straßenabschnitts im Bereich der Gewerbefläche der Lämmle Recycling GmbH in Füramoos, die Neufassung der polizeilichen Umweltschutz-Verordnung, die Entschädigung der ehrenamtlichen Helfer bei der Durchführung von Schnelltests und die Vergabe der Arbeiten zur Sanierung des Rathausinnenhofs in Eberhardzell.