Ehemaliger Oberstleutnant berichtet aus Afghanistan

44 Soldaten aus Oberessendorf sind im Ersten Weltkrieg gefallen. Dieser jungen Männer wurde am Totensonntag gedacht bei einem Gottesdienst. Ortsvorsteher Manfred Gnann erinnerte daran, dass die Kriegsteilnehmer damals auf eine gesunde und schnelle Rückkehr in ihre Heimat gehofft hatten. Eine Hoffnung, die sich nicht erfüllte. Auch Pfarrer Max Wiest erinnerte an die Gefallenen und Vermissten der Weltkriege.

Gerade für junge Menschen sei der Einsatz für den Frieden und die Verständigung der Völker ein wichtiges Ziel, sagte Wiest. Die Reservistenkameradschaft Laupertshausen hielt die Ehrenwache und legte einen Kranz am Kriegerdenkmal nieder. Die musikalische Begleitung übernahm die Musikkapelle Oberessendorf und der Kirchenchor. Danach ging es zum Frühschoppen bei der Kyffhäuserkameradschaft Eberhardzell-Oberessendorf.

Oberstleutnant a.D. Paul Altenhöfer aus Kirchberg berichtete über die Einsätze und Erlebnisse aus seiner aktiven Zeit beim Hubschraubergeschwader in Laupheim. Die Heeresflieger waren bei der Brandbekämpfung in Griechenland, beim Lawinenabgang in Galtür und beim großen Erdbeben in Bangladesch im Einsatz. Die größte und längste Herausforderung sei aus seiner Sicht der Einsatz in Afghanistan gewesen. Der Transport der Truppen und die logistische Unterstützung habe das Personal vor besondere Herausforderungen gestellt. Neben einem hohen Ausbildungsbedarf und der daraus folgenden Hochwertqualifikation konnten die CH-53 Hubschrauber nur mit einem großen Aufwand im staubigen Wüstensand gewartet und einsatzbereit gehalten werden.