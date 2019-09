Eberhardzeller Finanzen sind stabil

Trotz vermutlich sinkender Steuereinnahmen ist die finanzielle Situation der Gemeinde Eberhardzell stabil. Die Gemeinde ist schuldenfrei und verfügt aktuell über eine Liquidität von knapp drei Millionen Euro. Diese Zahl nannte Kämmerer Silvio Salatino bei der Gemeinderatssitzung am Montagabend.

Die Liquidität von Eberhardzell ist damit aber noch um rund 400 000 Euro höher als zu Beginn des Haushaltsjahrs. Der Grund dafür sind laut Kämmerer unter anderem die Einnahmen aus dem Grundstücksverkauf im Baugebiet St. Joachim. Dennoch habe sich die Liquidität seit dem 1. Januar vergangenen Jahres wegen der Finanzierung der laufenden Projekte nahezu halbiert. „Wir sind auf allen Gebieten im grünen Bereich“, betonte Bürgermeister Guntram Grabherr. Dennoch gebe es ein paar Kennziffern, die man im Auge behalten müsse.

Die Steuerschätzung im Mai dieses Jahres belegte nach Angaben von Salatino, dass die geplanten Steuereinnahmen weniger stark steigen werden. Mit massiven Einnahmeeinbrüchen sei aber nicht zu rechnen. Dennoch dürfe man die Lage nicht unterschätzen, so Salatino. So werden sich die Einnahmen aus dem Kommunalen Finanzausgleich des Landes für Eberhardzell verringern. „Der Rückgang bei der Einkommenssteuer um voraussichtlich knapp 90 000 Euro ist schon ein beachtlicher Betrag“, machte der Bürgermeister deutlich. Auch bei der Gewerbesteuer liege derzeit noch nicht alles im Plan. Die Verwaltung gehe laut Silvio Salatino davon aus, dass das Ziel bis zum Jahresende nicht ganz erreicht werde. Die Gewerbesteuereinnahmen lagen am 15. August bei rund 2,63 Millionen Euro. Der Planansatz für das laufende Haushaltsjahr, der vom Gemeinderat verabschiedet wurde, liegt bei immerhin 4,4 Millionen Euro. Das sei aber unbedenklich, da größere Projekte noch nicht umgesetzt wurden und so auch nicht auf die Ausgaben der Gemeinde drücken würden, erklärte Salatino.

Für Guntram Grabherr ist zudem die Zuschusslage aus dem Denkmalschutzprogramm mit einem genehmigten Betrag von 1,5 Millionen Euro sowie aus dem Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum mit 7600 Euro positiv. Beide Zuschussraten liegen allerdings unter den durch die Gemeinde beantragten Finanzhilfen.

Silvio Salatino fasste zusammen, dass der Haushalt nach wie vor ausgeglichen sei, da es zu keinen wesentlichen Überschreitungen der Planansätze gekommen sei. Gemeinderat Manfred Lämmle von der Freien Wählervereinigung lobte die Finanzlage der Gemeinde als sehr ausgewogen – trotz der prognostizierten Steuerrückgänge.