Eberhardzeller Chöre verzaubern mit Stimmenglanz

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Ein besinnliches vorweihnachtliches Kirchenkonzert haben die Chöre des Liederkranzes Eberhardzell gegeben. Mit stimmungsvollen Liedern haben die Sängerinnen und Sänger die Konzertbesucher der vollbesetzten Pfarrkirche auf Weihnachten eingestimmt. Der Kinder- und Jugendchor unter der Leitung von Caroline Mast begeisterte das Publikum gestenreich mit „Heute leuchten alle Sterne“, „Weihnachten ist mehr“ und „Das Jahr geht zu Ende“. Beim Kanon „Banaha“ erhielten die kinderhellen Stimmen Unterstützung durch die „Le Crescentis“. Die Liedvorträge wurden durch ein Gedicht der Kinder aufgelockert. Johannes Tress begleitet den Chor einfühlsam am Keyboard. Der gemischte Chor unter Leitung von Ilie Sicoe begann mit „Wünsche zur Weihnachtszeit“. Es folgten „Weihnacht bedeutet so viel“ und „Wunder werden wahr“. Beim oberschwäbischen Lied „Ihr Hirten, gebt acht“ brillierten die Frauenstimmen. Den Abschluss bildete „So sanft und so leis, wia am himmlische Weis“. Auch hier war Johannes Tress ein gekonnter Begleiter. Die „Le Crescentis“ unter dem Dirigat von Johannes Tress präsentierten mit feierlich erklingender Liedauswahl. Andächtig und mit klaren Stimmen erklangen das „Weihnachts-Wiegenlied“ und „Somewhere In My Memory“. Mit einem ausdrucksstarken „Carol of the Bells“ wurden von dem Chor alle Register gezogen. Beim „S’Liacht is do“ überzeugten die Sängerinnen mit Andächtigkeit und Ruhe und bauten souverän im Chorraum die nötige Spannung auf. Mit „Heimkommen“ beendete der Chor seinen Teil des Konzertes. Beim Finale des vorweihnachtlichen Konzertes stellten sich die Chöre zum gemeinsamen Lied „Gott schenk euch Ruh“ auf. Eine grandiose Klangfülle erfüllte dabei den Kirchenraum. Das „Oh du fröhliche“ wurde von allen Chören und den Besuchern gemeinsame gesungen und bildete den Abschluss des besinnlichen und eindrucksvollen Konzertes.