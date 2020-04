Eberhardzeller Biogasbetrieb spendet Atemschutzmasken an Seniorenzentrum

Günter Hartnagel vom Rollishof in Eberhardzell hat dem Seniorenzentrum Josefspark in Eberhardzell 100 hochwertige Atemschutzmasken gespendet. Hartnagel hat diese Masken schon vor längerer Zeit in seiner Biogasanlage für den laufenden Betrieb auf Lager gelegt. Da er nun von der Knappheit solcher Masken wegen der Corona-Pandemie gehört hat, will er die meisten Masken verschenken. Weil seine Tochter Luisa vor kurzem ein Praktikum im Seniorenzentrum Josefspark absolviert hat, war es für ihn klar, dass diese Einrichtung die Masken bekommen soll. Am Freitagvormittag hat Luisa Hartnagel (Mitte) die Masken im Hof des Seniorenzentrums an die Einrichtungsleiterin Beate Decker (r.) und Pflegedienstleiterin Cäcilia Kolb übergeben. Beide waren hocherfreut über diese gute Tat. „Diese Masken können wir sehr gut gebrauchen und sagen im Namen des ganzen Hauses herzlichen Dank für diese großzügige Spende“, sagten sie.