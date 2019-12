Eberhardzeller Adventsmarkt zieht zahlreiche Gäste an

Schön geschmückte Verkaufshütten, gute Verpflegung und ein abwechslungsreiches Programm hat am Wochenende zahlreiche Besucher zum Adventsmarkt in den Innenhof des Rathauses Eberhardzell gelockt. Waffel-, Punsch- und Glühweinduft lag in der Luft, dazu weihnachtliche Musik gepaart mit Auftritten der Kindergartenkinder fand regen Anklang bei den Gästen. An beiden Tagen konnte der Besuch des Adventsmarkts mit einer informativen Besichtigung der Zehntscheuer verbunden werden.

Der Schulchor eröffnete an beiden Tagen das Programm auf der Bühne vor dem Rathaus, gefolgt von Darbietungen der Tanzmäuse und Tanzminis Eberhardzell sowie der Kindergärten Schwalbennest Oberessendorf, Riedzwerge Füramoos und Umlachmäuse Eberhardzell. Von Bürgermeister Gruntram Grabherr gab es ein Lob für dieses Engagement der Kindergärten: „Es freut mich sehr, dass dieses Jahr alle drei Kindergärten mit Vorträgen auf der Bühne standen“, sagte er. Der Musikverein Eberhardzell spielte mit der Jugendkapelle und einer Bläsergruppe auf. Die Jagdhornbläser Eberhardzell sorgten am Sonntag für den Ausklang.

Für Kinder gab es reichlich Angebote: Für Reitbegeisterte wurde Ponnyreiten gleich neben dem Rathaus angeboten. Im Rathauskeller konnten die Kinder Christbaumschmuck aus Bienenwachs gießen, Kerzen verzieren und ziehen oder sich am Mal- und Basteltisch kreativ verausgaben. Ein Höhepunkt für die kleinen Besucher war am Sonntag der Besuch des heiligen Nikolaus mit seinem Ruprecht.

Ebenfalls im Rathauskeller wurde ein Bücherverkauf vom Förderverein der Gebhard-Müller-Schule veranstaltet. Wunderschöne selbst hergestellte Weihnachtskrippen wie auch Vogelhäuschen von Hans Gaibler aus Eberhardzell konnten erworben werden. Der Imker Kurt Pfeifle hatte eine Rarität im Angebot: einen Silphienblüten-Honig. Die seltene Silphienpflanze ist eine wertvolle nachhaltige Nutzpflanze, sie wird anstelle von Mais angebaut.

Im Innenhof gab es an den Hütten ein Angebot, das von Schmuck über Bastelarbeiten bis zu selbst hergestellten Dekoartikeln reichte. Beim Förderverein der Gebhard-Müller-Schule wurden beispielsweise Schwemmholzengel angeboten. „Das Schwemmholz kommt aus dem Chiemsee“ sagt Katja Oelmaier. Beim Kindergarten Oberessendorf gab es Bastelarbeiten aus Holz und Weihnachtskarten. Bei Irmgard Ott aus Awengen konnte außer Weihnachts- auch schon Faschingsdeko gekauft werden. Selbstgestrickte und gehäkelte Socken, Wärmekissen und Puppenkleider gab es bei Gabi Schellhorn und Monika Ritter.