Eberhardzell will kräftig investieren

Mit zwei Millionen Euro Gewerbesteuereinnahmen hatte die Gemeinde Eberhardzell für das Jahr 2014 gerechnet. Bekommen hat sie stattdessen 4,6 Millionen Euro, wie Kämmerer Rainer Lerch in der Gemeinderatssitzung am Montagabend verkündete. Diese Rekordsteuereinnahmen spiegeln laut Lerch jedoch nicht allein die aktuelle Stärke der heimischen Wirtschaft wider, sondern sind auch durch Nachzahlungen für vergangene Jahre zustande gekommen. Das bedeutet, dass auch 2015 kräftig investiert werden kann.

Zur Erinnerung: Bei den Haushaltsberatungen im Januar 2014 hatte Bürgermeister Hans-Georg Maier noch angekündigt, dass aufgrund der für 2014 geplanten Mammutprojekte 2015 „deutlich sparsamer“ investiert werde müsse. Doch nun ist alles anders. Durch die Mehreinnahmen liegt deutlich mehr Geld auf der hohen Kante, der finanzielle Spielraum für 2015 ist damit größer als angenommen.

Lange Investitionsliste

Dementsprechend lang ist die Liste der geplanten Investitionen. „Ehrgeizig“ habe Kämmerer Lerch sein Programm genannt, sagte Maier in seiner Haushaltsrede. Er selbst sehe darin viel mehr einen Beweis für die Leistungskraft des Gemeindehaushalts. Gleichzeitig räumte er jedoch ein: „Wenn sie sagen, dass dies für die Verwaltung in Gänze gar nicht leistbar ist, so muss ich ihnen Recht geben.“ Und: „Im Grunde genommen ist dieser Haushalt ein Zwei-Jahres-Plan, aber auch eine bewusste Aussage.“ Maiers Ziel ist es, aufgrund der guten finanziellen Situation in die Infrastruktur in allen Ortsteilen zu investieren und zugleich etliche „bedeutende“ Vorhaben anzugehen, die man bereits zu oft verschoben habe. Einige davon werden voraussichtlich durch Überschüsse aus dem Nachtragshaushalt für 2014 finanziert. Im Mittelpunkt steht, erneut, die Sanierung der Ortsmitte von Eberhardzell. Rund 1,8 Millionen Euro hat die Gemeinde dafür angespart, weitere 500 000 Euro stehen nun im neuen Haushalt bereit. Neben solchen Großprojekten sind es jedoch vor allem viele kleine Maßnahmen, die zu einer Gesamtinvestitionssumme von 4,6 Millionen Euro führen.

Diese reichen von der Installation eines Aufzugs im Rathaus, der Umstellung aller Feuerwehren auf Digitalfunk, der Sanierung der Schulklos, Planungskosten für den Dorfplatz Oberessendorf, zahlreiche Investitionen in verschiedene Baugebiete und Straßensanierungen sowie in die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED. Teilsaniert oder zumindest besser ausgestattet werden auch die Turn- und Festhallen in allen Ortsteilen, der Bauhof und die Wasserwirtschaft.

Aus zeitlichen Gründen ist es der Verwaltung bisher noch nicht gelungen, einen Nachtragshaushalt für 2014 aufzustellen. Wie viel Geld wo genau übrig geblieben ist, ist also noch unklar. Um die geplanten Investitionen in der aktuellen Haushaltsbilanz jedoch trotzdem wie vorgeschrieben gegenzufinanzieren, ist neben einer Rücklagenentnahme von 1 873 100 Euro eine Kreditaufnahme über 586 900 Euro geplant. Aufgrund der deutlich höheren Gewerbesteuereinnahmen aus dem Vorjahr wisse man jedoch schon jetzt, dass die Gemeinde diesen Kredit nicht in Anspruch nehmen müsse, sagte Maier. Sich nicht neu zu verschulden, sei das klare Ziel.

Ob die Gewerbesteuereinnahmen auch in diesem Jahr wieder so sprudeln werden, darüber wollten weder Kämmerer Lerch noch Bürgermeister Maier spekulieren. Man plane „realistisch“, so Lerch, und gehe von drei Millionen Euro aus. Wie im Vorjahr, führt die geplante Rücklagenentnahme dazu, dass diese bis zum Jahresende 2015 auf voraussichtlich 205 300 Euro sinken werden. Dies wird erneut jedoch nur dann zutreffen, wenn es zu keinen Mehreinnahmen kommt.

Der Haushalt in Zahlen

Volumen: 15 748 700 Euro

Vermögenshaushalt: 4 664 800 Euro ( im Vorjahr 3,96 Millionen Euro)

Verwaltungshaushalt: 11 083 900 (10,22 Millionen Euro)

Gewerbesteuereinnahmen (Planansatz): 3 Millionen Euro (im Vorjahr erwirtschaftet: 4,6 Millionen Euro)

Zuführung vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt: 686 100 Euro (783 900 Euro)

Rücklagenentnahme: 1 873 100 Euro

Kreditaufnahme: 586 900 Euro

Planmäßige Darlehenstilgung: 68 200 Euro