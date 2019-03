Eberhardzell visiert weiteres Baugebiet an

Auf dem Acker zwischen der Oberessendorfer Straße in Eberhardzell und der hiervon abzweigenden Straße in Richtung Heinrichsburg könnte ein neues Wohngebiet entstehen. Als allerersten Schritt hat der Gemeinde nach telefonischer Auskunft von Bürgermeister Guntram Grabherr das Lindauer Büro Sieber beauftragt, einen Entwurf für einen Bebauungsplan Sonnenbühl auszuarbeiten.

Das gut zwei Hektar große Areal bietet die Möglichkeit, die vorhandene Wohnbebauung entlang der Straße Am Sonnenbühl zur Landesstraße in Richtung Oberessendorf hin abzurunden. Wegen dieses Lückenschlusses und der Größe des anvisierten Gebiets sind die Voraussetzungen gegeben, um das beschleunigte Verfahren nach Paragraf 13b Baugesetzbuch anzuwenden.

Diese Vereinfachung gilt befristet. Aber nicht nur deshalb empfahl die Verwaltung dem Rat, bei den ersten Schritten hin zu einem Baugebiet Sonnenbühl keine Zeit zu verlieren. Denn schon jetzt ist klar, dass das geplante Neubaugebiet Adler die Nachfrage nicht stillt; dort gibt es mehr Interessenten als Plätze. Hinzu kommt, dass Häuslebauer dort nach Auskunft Grabherrs wohl frühestens im Herbst 2020, vielleicht auch erst im Frühjahr 2021 loslegen können; denn die Ableitung des Regenwassers von dort in die Umlach erfordert Kanalarbeiten in der Schulstraße, die mit Rücksicht auf den Verkehr zwingend in zwei Abschnitten ausgeführt werden müssen.

Deshalb gebe es keinen Grund, mit dem Vorhaben Neubaugebiet Sonnenbühl zuzuwarten. So könne das Büro Sieber in aller Ruhe einen Entwurf erarbeiten, sagte Grabherr der „Schwäbischen Zeitung“. Erst wenn dieser Vorschlag vorliegt, soll der Rat mit einem Aufstellungsbeschluss das rechtliche Verfahren einleiten. Die Gemeinde ist bereits im Eigentum der benötigten Flächen. Der Flächennutzungsplan 2035 ist in Arbeit, im Entwurf ist das Areal für eine Wohnnutzung berücksichtigt.