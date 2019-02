Eberhardzell legt künftige Gewerbeflächen fest

Der Gemeinderat Eberhardzell hat sich diese Woche erneut mit dem Vorentwurf für den Flächennutzungsplan (FNP) 2035 beschäftigt. Konkret ging es darum festzulegen, welche potenziellen Gewerbeflächen in den künftigen FNP aufgenommen werden. Das Problem: Die Gemeinde geht davon aus, dass manche der ansässigen Betriebe in den nächsten Jahren erneut erweitern wollen. Daher hatte sie ursprünglich einen Flächenbedarf über rund 20 Hektar angemeldet. Nach dem Gewerbeflächenentwicklungskonzept der Imakomm, das die Verwaltungsgemeinde Biberach 2015 in Auftrag gegeben hatte, stehen Eberhardzell jedoch nur maximal 11 Hektar zu. Verwaltung und Gemeinderat standen in den vergangenen Wochen daher vor der schwierigen Aufgabe zu entscheiden, welche Gewerbeflächen nun tatsächlich in den FNP 2035 aufgenommen werden. Dieser dient dann später als Grundlage für die Aufstellung von Bebauungsplänen.

Bürgermeister Guntram Grabherr erinnerte in der Gemeinderatssitzung noch einmal kurz daran, wie wichtig es sei, den bestehenden Betrieben zur Standortsicherung auch künftig entsprechende Erweiterungsflächen zu bieten. Grundsätzlich unterstütze das Regierungspräsidium diese Absichten, sagte Grabherr der „Schwäbischen Zeitung“. Trotzdem könne der im Bauflächenbedarfsnachweis für die Verwaltungsgemeinschaft Biberach ermittelte Gewerbeflächenbedarf nicht überschritten werden, auch aufgrund der gesetzlichen Vorgaben des Baugesetzbuches. Konkret bedeutet das nun, dass in Eberhardzell im Gebiet Bergäcker, in dem die Firma Holzwerk Schneider sich befindet, die für den neuen FNP ausgewiesene Gewerbefläche von 4,7 auf 2 Hektar reduziert wurde. Im Gewerbegebiet Gemse (Firma Zimmermann) wurde in den Planungen die Fläche Krummen gestrichen. In Füramoos war eine Mischgebietsfläche angedacht. Laut einer schalltechnischen Untersuchung des Büro Sieber wäre aufgrund der Immissionen der angrenzenden Bestandsbetriebe eine MI-Nutzung jedoch nur unter hohen Aufwendungen möglich. Stattdessen soll dort nun ein eingeschränktes Gewerbegebiet mit einer Fläche von 0,4 Hektar eingeplant werden. Der Standort befindet sich westlich der Firma Gröber Holzbau. In Oberessendorf im Gewerbegebiet Klee (Firma Zimmermann) wurde die potenzielle Gewerbefläche von 2,9 auf 2,3 Hektar reduziert.

Diese Planung bietet aus Sicht der Gemeinde für die bestehenden Betriebe bei konkretem Bedarf und Eigentum der Fläche zeitnahe Erweiterungsmöglichkeiten. „Das Regierungspräsidium hat uns signalisiert, dass falls eine Bestandsfirma auf uns zukommt und einen konkreten Bedarf anmeldet, der sich mit diesen Ausweisungen nicht realisieren lässt, wir zeitnah eine Lösung finden werden“, so Grabherr. Man werde in einem solchen Fall wahrscheinlich direkt in die erste Teilfortschreibung des FNP 2035 gehen.