Eberhardzell hat ein gutes Jahr hinter sich

Finanziell geht es der Gemeinde Eberhardzell gut. „Das Jahr 2015 war sehr positiv“, sagt Bürgermeister Guntram Grabherr. Die Ausgaben sind alle unter den im Vorfeld veranschlagten Summen geblieben.

„Eigentlich hatten wir im Haushalt 2015 eine Kreditaufnahme von knapp 590000 Euro eingeplant“, sagte Kämmerer Rainer Lerch während der jüngsten Gemeinderatssitzung. Dieser wurde allerdings gar nicht benötigt.

Grund dafür waren unter anderem Mehreinnahmen: Rund eine Million Euro mehr Gewerbesteuern hat die Gemeinde eingenommen. Auch durch den Verkauf von Bauplätzen im Gebiet „Krammetvogel V“ kam mehr Geld in die Kasse als erwartet. Zudem hat die Verwaltung bei den Personalkosten sowie bei den Sach- und Betriebsausgaben gespart. Die größte Investition 2015 war die Baukosten für das Feuzerwehrgerätehaus in Füramoos, rund 650000Euro wurden in diesem Jahr dafür ausgegeben. Ein Teil der Kosten, etwa 350000 Euro, werden im Haushalt 2016 eingeplant.

Geld ausgegeben hat die Gemeinde unter anderem für die Sanierung der Ortsmitte Eberhardzell, für die Weiterplanung des Dorfplatzes in Oberessendorf und für Straßenbeleuchtungen; 162000 Euro wurden zur Nachfinanzierung des Dorfgemeinschaftshauses in Oberessendorf genutzt.

Außerdem finanziert wurden Geräte für den Bauhof, die Planungen für das Baugebiet „Adler“ in Eberhardzell wurden vorangetrieben und die Sanierung des Friedhofs wurde restfinanziert. Laufende Projekte in 2015 waren weiterhin die Sanierung der Eingangstreppe der Turn- und Festhalle Eberhardzell, die Sanierung der Turn- und Festhalle Mühlhausen sowie der Kindergartenneubau des Kinderhauses Eberhardzell und des Kindergarten Oberessendorf.