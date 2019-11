Eberhardzell feiert die fünfte „Never give up“-Party

Frank Kiebler (DJ Frank Key) und der SV Eberhardzell feiern am Freitag, 29. November, ab 20 Uhr die fünfte „Never give up“-Party in der Festhalle Eberhardzell. Daniel Haller (DJ Danhall) unterstützt die Benefizparty seit Anfang an, auch Simon Maucher (DJ Moneyman) aus Eberhardzell ist wieder als DJ dabei.

Einmal mehr steht an diesem Abend der gute Zweck im Vordergrund. In diesem Jahr wird der 23-jährige Julian aus Füramoos unterstützt. Er kam mit einer Virusinfektion auf die Welt, die zu einer Gehirnentzündung führte. Sein Gehirn wurde dabei so geschädigt, dass er bis heute weder hören, sprechen noch laufen kann. Auch sein Sehvermögen ist eingeschränkt. Seine Familie möchte ein Auto mit einer Rollstuhlrampe anschaffen. Die Veranstalter der „Never give up“-Party wollen am Freitag einen Teil dazu beitragen, diesen Wunsch zu erfüllen.