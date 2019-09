Eberhardzell erhöht Gebühren für Bestattungen auf den Friedhöfen

Die Gemeinde unterhält weiterhin in jedem Ortsteil einen eigenen Friedhof. Die Gebühren werden dabei einheitlich erhoben und in Einzelfällen leicht angehoben. Dies beschloss der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung. Die neue Satzung gilt bis 2021.

„Mit unseren Gebühren liegen wir noch nicht an der Obergrenze“, sagte Bürgermeister Guntram Grabherr. „Wir verzichten dennoch fast allen Grabarten auf eine Erhöhung der Gebühren“, so der Bürgermeister.

Lediglich bei den Grabarten, die eine Pflege brauchen, werden die Gebühren leicht angepasst. Das umfasst unter anderem die neuen Wiesengräber, aber auch Urnengräber mit niveaugleicher Platte.

Höherer Kostendeckungsgrad angestrebt

Die Kosten für die Gemeinde werden durch die Gebühren rund zur Hälfte abgedeckt. "Aus Sicht der Verwaltung ist eine Kostendeckungsgrad von 60 Prozent erstrebenswert“, führte Kämmerer Silvio Salatino aus. Aktuell liege der Deckungsgrad bei rund 52 Prozent.

Gemeinderat Manfred Lämmle von der Freien Wählervereinigung wies daraufhin, dass man aufgrund des hohen Abmangels, sprich den Ausgleich durch die Gemeinde, der Bürgerschaft die Friedhofsgebühren vermitteln können.

Auch im Vergleich zu anderen Gemeinden liege Eberhardzell in einem sehr moderaten Bereich. Eberhardzell hatte seine Friedhofsgebühren vor drei Jahren deutlich angehoben. „Wir leisten uns sogar auf jedem Friedhof eine Aussegnungshalle mit Kühleinrichtung, obgleich solche Bestattungsformen immer seltener werden“, sagt Grabherr.

Die Aussegnungshallen würden nur noch sehr selten genutzt. Die Gebühren für die Nutzung der Aussegnungshalle würden deshalb moderat erhöht. Allerdings wolle er weiterhin auf die Gepflogenheiten im ländlichen Raum Rücksicht nehmen.

Meue Grabart Wiesengrab

Auch von Gemeinderat Manfred Gnann von den Unabhängigen Wählern kam eindeutige Zustimmung für die Gebührensatzung. „Das ist zu 100 Prozent gerechtfertigt.“

Die Gebührentabelle wurde insbesondere um die neue Grabart Wiesengrab (Reihen- oder Wahlgrab) auf den Friedhöfen in Füramoos und Oberessendorf ergänzt. So wird die Gebühr für das Wiesenwahlgrab einfach breit und doppeltief mit einer Nutzungszeit von 40 Jahren auf 3900 Euro festgesetzt.

In Eberhardzell und Mühlhausen wird es diese Grabart nicht geben. Die beiden Ortsteile verzichten darauf. Die Wiesengräber in Oberessendorf sind bereits vorbereitet. Die Fläche für diese Grabart ist verteilt.

Auf dem Friedhof in Füramoos ist der Platz ebenfalls bestimmt, die genaue Aufteilung muss noch erfolgen. Hauptamtsleiterin Christine Haug machte nochmals deutlich, dass ein Wiesengrab erst für Personen ab zehn Jahren zulässig sei.

Jüngere Kinder werden wie bisher bei einer Erdbestattung in ein einem Kindergrab bestattet. Die Pflege der Wiesengräber wird ausschließlich von der Gemeinde beziehungsweise einem von ihr beauftragten Unternehmen übernommen.

Nach einer kurzen Diskussion wurde festgelegt, dass der Grabschmuck spätestens nach einem Monat nach der Bestattung entfernt werden muss.