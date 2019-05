Eberhardzell bewilligt mehr Geld für die Kindergärten

Der Gemeinderat Eberhardzell hat in seiner jüngsten Sitzung den Kindergartenbedarfsplan 2019/2020 verabschiedet. Damit werden mehrere Vorschläge der Verwaltung und der Kindergartenleitungen umgesetzt. Das Platzangebot ist nach Angaben von Debora Kaiser vom Hauptamt, die die Planung detailliert erarbeitet hat, im kommenden Kindergartenjahr 2019/20 sehr knapp. Diese Entwicklung wird sich in den Folgejahren vermutlich noch verschärfen, da Eberhardzell inklusiv seiner Teilorte aufgrund von neuen Baugebieten weiterwachsen wird.

So wird ab August 2020 die bisherige Regelgruppe im Kinderhaus in Eberhardzell in eine halbe Regelgruppe und eine halbe Kleingruppe umgewandelt. Damit werden im Kinderhaus nur noch 12 statt 25 Kinder betreut. Zusätzlich wird in der „Alten Schule“ in Eberhardzell eine altersgemischte Ganztagsgruppe mit 20 Kindern zwischen zwei und sechs Jahren eingerichtet.

Der Gemeinderat folgte nach einiger Diskussion dem Vorschlag der Verwaltung, diese Gruppe in der Alten Schule unterzubringen, möchte sich aber in allernächster Zukunft über den Raumbedarf in der Gebhard-Müller-Schule informieren. Dies wurde von Rektorin Nicole Gering noch während er Sitzung zugesagt. Die neue Gruppe in der „Alten Schule“ soll als Außengruppe des Kinderhaus weitergeführt werden, um zusätzliche Personalkosten zu vermeiden. In der Alten Schule müssen allerdings bauliche und räumliche Anpassungen in innerhalb und außerhalb des Gebäudes vorgenommen werden.

Auch diesem Punkt stimmt der Gemeinderat als kurzfristige Lösung zu. Gleichzeitig beschloss der Gemeinderat, den Zeitaufwand des Leitungsteams von bislang 100 Prozent auf 150 Prozent zu erhöhen. Dies kostet die Gemeinde künftig rund 25 000 Euro mehr im Jahr und muss als außerplanmäßige Ausgabe in den Haushalt eingearbeitet werden. „Wir tragen damit auch dem Fachkräftemangel Rechnung und freuen uns über eine solch engagierte Leitung, wie wir sie im Kinderhaus haben“, sagte Bürgermeister Guntram Grabherr.

Auf zwei Jahre befristet

Die stellvertretende Leiterin Yvonne Zell hatte in der Sitzung ein flammendes Plädoyer dafür gehalten und die Notwendigkeit der Erhöhung mit pädagogischen und personalpolitischen Fakten begründet. So hatte man deutlich mehr Zeit für die eigentlichen Leitungsaufgaben des Teams, wäre noch höher motiviert und auch der Kontakt mit den Eltern könnte verbessert und intensiviert werden. Die Zufriedenheit der Mitarbeiter hätten durchaus auch Auswirkungen auf die Außendarstellung des Kindergartens. Die Maßnahme ist allerdings zunächst auf zwei Jahre befristet.

Insgesamt stimmte der Gemeinderat Personalmehrkosten von 123 000 Euro im Jahr zu. Die Kosten werden im Personalhaushalt und Stellenplan 2020 vorgesehen. Laut Debora Kaiser sind damit die zunehmenden Bedürfnisse von Kindern und Eltern mittelfristig abgedeckt. „Grundsätzlich geht es um Ganztagsbetreuung und Mittagessen. Mit erweitertem Personal können wir diesen Bedarf mittelfristig abdecken“, erklärte sie. Zusätzlich sei aber eine erneute moderate Erhöhung der Elternbeiträge wohl unumgänglich. Aktuell werden mit den Beiträgen zwischen 9 und 13 Prozent der Kosten gedeckt, 20 Prozent sind eigentlich vorgegeben, „Wir investieren sehr viel Geld in die Kinderbetreuung“, betonte Guntram Grabherr Auch die Kindergärten in den Teilorten Oberessendorf und Füramoos erfreuen sich sehr großer Beliebtheit und haben jeweils 25 Plätze. In Oberessendorf wird die Kapazitätsgrenze auch bald erreicht sein, in Füramoos gibt es noch freie Plätze.