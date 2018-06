Dorfmitte soll ein echter Mittelpunkt werden

In der Dorfmitte von Oberessendorf soll ein neues Zentrum entstehen. Der Gemeinderat Eberhardzell beschloss in seiner jüngsten Sitzung, in die Umgestaltung des Platzes in der Dorfmitte 794000 Euro zu investieren. Der Platz liegt bisher brach. Durch die Umgestaltung soll die Aufenthaltsqualität erhöht und das Wohnumfeld der Bürger nachhaltig verbessert werden.

In der Sitzung stellte Ingenieur Kurt Rau vom gleichnamigen Büro die Planungen vor. Der Gemeinderat erteilte dem Büro Rau die Freigabe zur Ausschreibung der Arbeiten mit den zugehörigen Planungs- und Bauüberwachungsleistungen. Durch die Sanierung des Oberessendorfer Rathauses und dem Neubau des Kindergartens mit dem Dorfgemeinschaftshaus konnte das frühere Kindergartengebäude und das ehemalige Landjugendheim abgebrochen werden. Übriggeblieben ist in der zentralen Ortsmitte ein brachliegender Platz, der von den Gebäuden Rathaus, Kindergarten, Dorfgemeinschaftshaus, Feuerwehr mit Musikerheim und der Kirche umgeben ist. Bürgermeister Guntram Grabherr erläuterte diesen Sachverhalt. „Der Vorplatz der Feuerwehr ist in einem schlechten Zustand“ und könne in die Baumaßnahme miteinbezogen werden, so Grabherr.

Attraktive Freiflächen, schattenspendende Bäume, vielfältig nutzbare Veranstaltungsflächen und farbenfrohe Staudenpflanzungen ließen Spielraum für Aktivitäten unterschiedlicher Art und Größe, erklärte Planer Kurt Rau sein Konzept. Sitzgelegenheiten könnten auf dem Dorfanger die Bürger zum Verweilen einladen. Beidseitig sollen lockere Baumreihen die Zubener Straße begleiten und gleichzeitig „die Durchfahrtsgeschwindigkeit durch ihre Torwirkung“ mindern. Begleitende Pflanzungen trügen ebenfalls zur Reduzierung der Fahrgeschwindigkeit und des Lärms bei. Der Busunterstand westlich des Rathauses soll bestehen bleiben. Landesweit sind alle Bushaltestellen barrierefrei zu ertüchtigen. Durch die Modernisierung und Umgestaltung werde diese Forderung erfüllt, so die Verwaltung.

In einer Kostenberechnung stellte Ingenieur Rau die Gesamtkosten von brutto 793643 Euro vor. Beim Land habe die Gemeinde für die Maßnahme für 2017 aus dem Ausgleichsstock 210000 Euro beantragt, erläuterte Grabherr. Außerdem habe die Gemeinde einen Antrag auf GVFG-Mittel (Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz) gestellt. Die erwartende Förderung soll hier bei 44000 Euro liegen. (aß)