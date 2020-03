Der Gemeinderat Eberhardzell tagt am Montag, 9. März, um 20.15 Uhr, öffentlich im Rathaus Eberhardzell. Auf der Tagesordnung stehen diverse Baugesuche. Danach geht es um die Entfristung der Teilzeitstelle der Schulsozialarbeit an der Gebhard-Müller-Schule und eine Beteiligung an der Netze BW.