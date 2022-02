Dieser Verein hilft Familien in Not, wenn es sonst niemand tut

Die Corona-Pandemie hat vieles zum Stillstand gebracht. Auf was sie jedoch keinen Einfluss zu haben scheint, ist die Hilfsbereitschaft der Schwaben – und die Tatsache, dass es viele Menschen in der Region gibt, die auf Hilfe angewiesen sind. Nie zuvor hat der Eberhardzeller Verein „Zusammen Berge versetzen“ so viele Familien und Einzelpersonen in Not begleitet wie im Jahr 2021. Aus anfangs zehn Fällen sind nunmehr 30 bis 40 im Jahr geworden.

Ein Epilepsie-Hund für Noah oder der barrierefreie Umbau des Hauses, sodass Paul wieder zurück zu seiner Familie konnte. Mit Schicksalen wie diesen ist die Arbeit des Vereins in den vergangenen Jahren bekannt geworden. Ein Blick auf die Projekte im vergangenen Jahr jedoch zeigt, wie groß die Bandbreite jener ist, die ebenfalls auf Hilfe angewiesen sind. „Es war enorm viel los und die einzelnen Anfragen waren dabei so unterschiedlich wie nie zuvor“, berichtet Marco Pisarro, der zusammen mit Michael Schlichthärle den Vorstand innehat.

Mit im Leitungsteam sind auch die Ehefrauen der beiden, Ilka Schlichthärle und Silke Pisarro sowie fünf weitere Mitglieder. Diese Personenstärke ist nötig, denn der Arbeitsaufwand des Ehrenamts ist mit der Anzahl der Projekte drastisch gestiegen. Neu im Team ist daher ein weiterer Ehrenamtlicher, der sich ausschließlich darum kümmert, die erfolgreich abgeschlossenen Projekte auf der Webseite und den Social-Media-Kanälen des Vereins zu präsentieren.

Kassen übernehmen oft nicht alle Kosten

Weiterhin sind es vor allem Familien mit kranken Kindern, die Unterstützung brauchen. Ein Beispiel: Einige Familien haben die Erfahrung gemacht, dass ihren Kindern eine Reittherapie gut tut. Die Krankenkassen zahlen diese jedoch nur in Ausnahmefällen.

Der Verein unterstützt daher mehrere Familien finanziell, damit diese die Therapie fortsetzen können. Ein weiteres Beispiel: Obwohl die Physiotherapie kranker Kinder in der Regel bezahlt wird, werden einige Hilfsmittel nicht bezuschusst. „Wir haben mehrere Familien, deren Kinder von Geburt an schwer krank sind, die nicht sitzen oder laufen können, weil die muskuläre Entwicklung beeinträchtigt ist. Trotzdem haben sie sie nur in der Physiotherapie Zugriff auf die nötigen Trainingsgeräte. Seitdem sie dank unserer finanziellen Unterstützung mit diesen Geräten täglich zu Hause üben können, entwickeln sich die Kinder deutlich schneller“, erzählt der stellvertretende Vorstand.

„Beide Beispiele offenbaren eine Schwäche im Gesundheitssystem“, kritisiert er. „Es zeigt, dass sozial schwächere Menschen gesundheitlich benachteiligt werden und das macht mich echt sauer, traurig und wütend.“ Umso mehr freue es ihn, wenn dank der hohen Spendenbereitschaft genau diesen Familien geholfen werden könne. Mehr als 200 Einzelspenden haben den Verein im vergangenen Jahr erreicht. Etliche Firmen unterstützen die Ehrenamtlichen zudem auf regelmäßiger Basis. Manche Unternehmen haben eine Patenschaft übernommen für einen besonderen Fall, sodass dieser dauerhaft unterstützt werden kann.

Alleinerziehende im Fokus

Etliche Spenden gingen im vergangenen Jahr ein, als eine alleinerziehende Mutter aus Ummendorf plötzlich vor dem Nichts stand, nachdem ihr Zuhause niedergebrannt war. Die Ehrenamtlichen halfen, das Haus auszuräumen und organisierten den Abtransport des Sperrmülls. „Da die Familie wirklich alles verloren hatte, haben wir als allererstes von den Spendengeldern einen Satz neue Kleidung für alle gekauft“, erinnert sich Pisarro.

„Wenn ein Mensch unverschuldet in Not gerät, schämt er oder sie sich meistens. Es ist daher selten, dass die Betroffenen sich selbst bei uns melden. Oft sind es Nachbarn, Freunde oder Verwandte. Ich möchte daher an alle appellieren, mehr hinzusehen, ob ein Mensch in ihrem Umfeld Hilfe benötigt – gerade jetzt, wo wir so viel weniger aufeinander treffen als noch vor der Pandemie“, sagt er.

Weil einer anderen Mutter zum Beispiel auffiel, dass der Klassenkamerad ihres Kindes nie ein Pausenbrot dabei hatte, kam heraus, dass die alleinerziehende Mutter des Jungen aufgrund einer sprachlichen Barriere nicht selbstständig die ihr zustehenden Hilfen beim Amt beantragen konnte. Zuletzt reichte das übrige Geld nicht mehr für Essen und Kleidung. Der Verein schaltete sich ein, vermittelte den Kontakt zu den Ansprechpartnern bei der Stadt und überbrückte die erste Zeit mit finanziellen Hilfen.

Dass aber nicht nur Familien in Not geraten, zeigt ein anderer Fall, den der Verein aktuell betreut. „Es geht um einen älteren Mann, der wenig Geld hat, aber schwer krank ist“, schildert Pisarro. Wegen seiner Krankheit müsse er ein-, zweimal die Woche zum Arzt. Für die zwei Kilometer brauche er zu Fuß aufgrund seines gesundheitlichen Zustands zwei Stunden. Der Verein kauft ihm nun ein kleines Gefährt, mit dem er künftig zum Arzt fahren kann. „Beispiele wie diese zeigen, dass wir nicht wegschauen dürfen. Je länger ich im Verein mitarbeite, umso mehr wird mir bewusst, wie viele behinderte Kinder es bei uns gibt und wie viele Menschen unverschuldet in Not geraten.“