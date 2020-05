Diebstahl bleibt nicht unentdeckt

Seltsam hat sich ein 37-Jähriger am Dienstag in Oberessendorf verhalten. Das teilt die Polizei am Donnerstag mit. Gegen 18.15 Uhr betrat der 37-Jährige einen Einkaufsmarkt in der Kalmusstraße. Er ging zu einem Regal und lud mehrere Flaschen Alkohol in einen Karton. Ohne die Ware zu bezahlen, verließ er den Markt. Ein Zeuge hatte den Mann beobachtet und ihn auf dem Parkplatz angesprochen.

Der Dieb ließ sich jedoch nicht beeindrucken und fuhr mit seinem Diebesgut davon. Kurze Zeit später kam er zu dem Markt zurück, verursachte eine Unfall und fuhr dann auf ein Tankstellengelände. Dort lud er die Flaschen ab. Zeugen machten den Mann dort dingfest und riefen die Polizei. Die Beamten vom Polizeirevier Biberach, erreichbar unter der Telefonnummer 07351/4470, haben nun die Ermittlungen aufgenommen und wollen die Hintergründe der Tat herausfinden.