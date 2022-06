Dieb klaut unverschlossenes Auto und stellt es verschlossen wieder ab

Ein Unbekannter hat am vergangenen Wochenende in Oberessendorf einen roten Mazda gestohlen. Das Auto stand in einem Hof eines Wohnhauses, nach Erkenntnissen der Polizei war es nicht verschlossen und der Zündschlüssel befand sich im Auto. Diese Gelegenheit nutzte der Dieb und fuhr davon

Weit kam der Dieb jedoch nicht, er ließ das Auto in Unteressendorf bei der Kirche stehen. Allerdings hatte der Täter vor seiner Flucht das Fahrzeug ordnungsgemäß verschlossen. Das Polizeirevier Biberach hat die Ermittlungen aufgenommen und Spuren gesichert. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 07351/4470 zu melden.