Die Wasserversorgung ist langfristig gesichert

Die Gemeinde Eberhardzell hat im vergangenen Jahr bei der eigenen Wasserversorgung ein Minus von knapp 62000 Euro erwirtschaftet. Das gab Kämmerer Silvio Salatino in der Gemeinderatssitzung am Montagabend bekannt. Der Gemeinderat billigte den leichten Verlust bei einer Bilanzsumme von mehr als 2,5 Millionen Euro. Der Jahresabschluss muss jetzt für eine Woche im Rathaus ausgelegt und dem Landratsamt Biberach zur Prüfung übermittelt werden.

Das Leitungsnetz in Eberhardzell mit seinen Teilorten umfasst aktuell 96 Kilometer. Laut Salatino sind dabei vier Speicher- und vier Wassergewinnungsanlagen im Einsatz. Zudem wurde vor drei Jahren ein Zwischenpumpwerk in Awengen errichtet. „Die Wasserversorgung ist langfristig sichergestellt“, betonte Salatino. Es drohe kein Versorgungsengpass mit frischem Wasser. Um diesen Versorgungsgrad zu erhalten, wird derzeit eine umfassende Fernwirktechnik aufgebaut und die Verbundleitung zwischen Eberhardzell und Füramoos wird umgesetzt. Im absoluten Notfall sei man noch an die Wasserversorgung der Rottumtalgruppe angeschlossen. Dafür bezahle die Gemeinde Eberhardzell auch 3400 Euro jährlich.

Bürgermeister Guntram Grabherr fügte hinzu, dass in der jüngeren Vergangenheit ein Paradigmenwechsel stattgefunden und man sich in der Verwaltung und im Gemeinderat umgestellt habe. So werden die alten Leitungen, die teilweise aus den 1950er und 60er-Jahren stammen, nach und nach saniert und ausgetauscht. Dieser Kurs werde auch so fortgesetzt. Zudem habe die Gemeinde einen Wassermeister eingestellt, den es so bislang nicht gab. „Wir sind jetzt personell und strukturell beim Wasser genauso gut aufgestellt wie beim Abwasser“, sagte Grabherr. Der festgestellte Verlust von knapp 62000 Euro liege noch nahezu 100 000 Euro unter dem eingeplanten Minus. Der Verlust wird aus den Gebührenüberschüssen aus den Vorjahren ausgeglichen, so der Bürgermeister.

Der Wasserzins in Eberhardzell, also die Gebühren für die Einwohner, ist in diesem Jahr schon von 1,18 Euro auf 1,36 Euro pro Kubikmeter erhöht worden. Dieser Preis gilt bis einschließlich 2020. Damit liegt Eberhardzell aber immer noch 76 Cent pro Kubikmeter unter dem Gebührendurchschnitt in Baden-Württemberg. Silvio Salatino führte weiter aus, dass für die Erhaltung der Wasserversorgung in Eberhardzell aufgrund von Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen in den kommenden zehn bis 15 Jahren rund acht Millionen Euro investiert werden müssen. Diese Investitionen werden laut Salatino nicht allein aus dem Wasserverkauf finanziert werden können. Deshalb seien Kredit- oder Darlehensaufnahmen unumgänglich. Dabei müsse man auch beachten, dass die Faktoren Zeit und Personal möglicherweise künftig auch noch steigen würden.