Die „Post“ offenbart eindrucksvoll ihre Geschichte

Das ehemalige Gasthaus Post ist in Eberhardzell ein zentrales und wichtiges Gebäude. Wie wichtig den Bürgern das geschichtsträchtige Haus ist, zeigte der große Andrang beim Tag des offenen Denkmals am Wochenende. Knapp 400 Besucher nahmen am Sonntag an den Führungen teil.

Um das Jahr 1480, also vor mehr als 500 Jahren, keimte in der Umgebung von Eberhardzell einst jene Fichte aus, die – so ergaben es moderne Laboruntersuchungen – etwa 250 Jahre und Generationen später als mächtiger Baum gefällt und deren Stamm im Jahr 1739 im Dachgebälk der „Post“ in Eberhardzell verarbeitet wurde – noch bevor Christoph Kolumbus Amerika entdeckte.

So viele Geschichten

Viele Generationen haben in den vergangen 280 Jahren in der „Post“, einer Poststation und Schildwirtschaft, in Eberhardzell, genächtigt, Pferde getränkt, getanzt, gegessen und getrunken, gelacht, Karten gespielt, über dies und jenes debattiert, von Verstorbenen Abschied genommen, Hochzeiten und Kindstaufen gefeiert. Das einst so stolze Gebäude, das die Vernachlässigungen nach der Säkularisation und während zweier Kriege überstanden hat, verfiel jedoch in jüngerer Zeit zusehends.

Über viele Jahre hinweg wurde statt, wie einst in der „Post“, über die „Post“ debattiert, in der Gemeinde, im Gemeinderat. Ein Misthaufen und der „Eberhardzeller Mauerbau“ beschäftigten 1996 gar die Justiz. Konzepte für das denkmalgeschützte Gebäude wurden ausgearbeitet und verworfen. Investoren zeigten sich zunächst begeistert und sprangen, kaum hatten sie die Zahlen durchgerechnet, wieder ab. Ein Gastronom öffnete nochmals die Türen, doch der Glanz vergangener Zeiten war erloschen. Im Wiederbelebungsprojekt „Post“ war der Wurm drin und das nicht nur im morschen Gebälk. Die Feuchtigkeit, die über die Jahrhunderte ihren Weg ins Innere fand, hatte das alte Holz, die Lehmwickel in den Decken und die Ziegel zerstört. Investoren scheuten den enormen Aufwand, das alte Gemäuer zu retten. Von Abriss war die Rede.

Doch schließlich fand die Gemeinde mit der Firma Jako Denkmalpflege eine renommierte Firma, die auf die Sanierung denkmalgeschützter Häuser spezialisiert ist. Und jetzt, im Alter von 280 Jahren, während der Sanierungsarbeiten gibt die „Post“ den Blick frei auf die Geschichte, die in ihr steckt. Eindrucksvoll präsentierte sich das stattliche, den Ortskern prägende Gebäude am Sonntag, dem „Tag des Denkmals“, seinen Gästen. Die Sanierung förderte nicht nur alte, im Boden eingelassene Rauchzüge zutage. Eine wiederentdeckte Schwarzküche, auch Rauchküche genannt, gibt Zeugnis von der Geschichte des Hauses als Gasthaus, in dem zudem Bier gebraut und in den Kellergewölben gelagert wurde. Manch ein Besucher mag sich vorgestellt haben, wie und zu welcher Musik die Menschen vieler Generation einst wohl auf dem Tanzboden getanzt haben mögen, dessen beeindruckende Balken- und Lehmkonstruktion jetzt sichtbar wurde.

Bernd Jäger, Geschäftsführer der Firma Jako, und Bürgermeister Guntram Grabherr ist es wichtig, die besonderen Einblicke in das Bauwerk und damit die Geschichte des Hauses weiterhin unter oder hinter Glas und durch effektvolle Beleuchtung sichtbar zu lassen.

Alle der insgesamt sechs Wohnungen, die im Ober- und Dachgeschoss entstehen, seien verkauft, erklärt Bernd Jäger. Die genaue Nutzung des Erdgeschosses, dessen Eigentümerin weiterhin die Gemeinde bleibt, stehe dagegen noch nicht fest, so Bürgermeister Guntram Grabherr. Es werde jedoch eine, zu der Geschichte des Hauses passende im Bereich Dienstleistung oder Handel sein, um das Haus entsprechend zu beleben.