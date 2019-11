„Die Abderiten“ sind noch immer aktuell

Am Wochenende hat das „Theater ohne Namen“ sein aktuelles Programm im Gasthof „Rössle“ in Füramoos vorgestellt. Auf wunderbare Weise finden dabei „Die Frösche der Latona“ des Dichters Christoph Martin Wieland und „Die sieben Schwaben“ des schwäbischen Paters Sebastian Sailer zusammen.

Seit 25 Jahren bietet das „Theater ohne Namen“ unter der Leitung von Peter Schmid Volkstheater im besten Sinn. Kulturdezernent Jörg Riedlbauer sprach im Namen der Stadt Biberach dafür seine Anerkennung aus. Biberach sei eine lebendige Theaterstadt. Was hier an bürgerkultureller Substanz in Jahrhunderten gewachsen sei, habe ihn von Beginn an fasziniert. Neben der bürgerlichen Komödiantengesellschaft, dem heutigen Dramatischen Verein, dem Schützentheater, den verschiedenen schulischen Theatergruppen und der Jugendkunstschule zähle auch das „Theater ohne Namen“ zu den Stützpfeilern der Biberacher Theaterszene, so Riedlbauer.

Biberacher Geschichte als Satire

In ihrem vollen Namen stellt die Theatergruppe, „Theater ohne Namen – Abdera Biberach“, ihren Bezug zu Wieland her. Wieland habe mit seiner Satire „Die Abderiten“ den Biberachern einen satirischen Spiegel vorgehalten, der heute noch amüsant und lesenswert sei, erklärt Jörg Riedlbauer, und: „Diese Spiegelung von regionalen, insbesondere Biberacher Geschehnissen mithilfe satirisch-ironischer Mittel kennzeichnet auch die Arbeit des Theaters ohne Namen.“ Peter Schmid, als Dramaturg, Regisseur, Textbearbeiter, Motivator und Spiritus Rector in einer Person verkörpere, was bis ins 19. Jahrhundert hinein einen ordentlichen Theaterdirektor ausgemacht habe. Für so viel höchste Anerkennung gab es vom Publikum im voll besetzten Saal großen Beifall.

Die jeweils mit Bedacht ausgewählten Stücke regen zum Lachen und Nachdenken gleichermaßen an. Den ersten Teil des aktuellen Programms widmet Peter Schmid Wielands Abderiten. Diese folgen obrigkeitshörig der Geistlichkeit und verehren die Göttin Latona und deren Frösche. Die Abderiten verwandeln für die Frösche den Marktplatz in ein Sumpfgebiet. Sie „grabet Gräba“. Das schafft „Arbeitsplätze, Arbeitsplätze“ und verspricht Wohlstand. Sie vertreiben die froschfressenden Störche aus dem froschgrünen, blühenden Abdera. Die eindringlichen Warnungen des Freigeistes Demokrit – „die Frösch’ werdet euch aus Abdera verjaga“ – verhallen im Senat. Die Frösche vermehren sich ungehindert, bis schließlich die Abderiten selbst ihre Stadt verlassen müssen. Erst die zurückkehrenden Störche stellen das Gleichgewicht wieder her.

Auch nach fast 250 Jahren haben Wielands Abderiten nichts an Aktualität verloren. Es geht um nicht hinterfragten Glauben, unüberlegtes Handeln, den Eingriff der Menschen in die Natur, die daraus entstehenden Folgen, um kurzfristigen Wohlstand, um Wachstum, um Flucht vor großer Not und um die Aufnahme von Flüchtlingen.

Die rund 20 Mitwirkenden der Theatertruppe im Alter von sechs bis 70 Jahren sind mit Verve dabei. Die Spielfreude ist offensichtlich, vom kleinsten Frosch, den auf Stelzen über die Bühnen staksenden Störchen, den feinen Senatsdamen, Strobilus und natürlich Silke Zeh als Demokrit, die am Samstag Geburtstag hatte und ein Ständchen auf der Bühne bekam. Gerade auch das heiter Unperfekte, die charmanten Textaussetzer oder ein erschöpft von den Stelzen hüpfender Storch kommen beim Publikum gut an.

Gelungene Mischung

Herausragend sind beim aktuellen Programm wieder die Musik und der Gesang von Peter Zoufal und Albert Bücheler, die dabei auch das Publikum mit einbeziehen, wie etwa beim Froschkanon im Saal. Es ist die gut gelungene Mischung von Sprechrollen und Singspiel, die zum großen Erfolg des „Theaters ohne Namen“ beiträgt. Mit dazu gehören jedoch fürs Publikum auch die Hähnchen und die Hitze im rappelvollen Festsaal im „Rössle“.

In diesem Jahr dürfen als Reminiszenz an 1994 im zweiten Teil des Programms „Die sieben Schwaben“ des Prämonstratenser-Paters Sebastian Sailer noch einmal heldenhaft den Hasen aus dem Saal jagen. Köstlich das Spiel von Gelbfüßler, Muggaschwab und Spiegelschwab, die sich unterstützt von der Allgäuerin, dem Suppenschwab, Nestleschwab und Blitzschwab dem Befehl von Bürgermeister und Knecht stellen und zur großen Lanze greifen.

Weitere Aufführungen finden im Gasthof Rössle in Füramoos am 22., 23., 24., 29. und 30. November sowie am 1. Dezember statt. In Biberach werden die Stücke am 11. und 12. Januar in der Gigelberghalle gezeigt. Beginn der Aufführungen ist freitags und samstags jeweils um 19.30 Uhr, sonntags jeweils um 18.30 Uhr.